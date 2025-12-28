緬甸大選登場！國際譴責軍政府「假選舉」

▲緬甸軍政府在政變奪權近五年後，今（28日）展開首日分階段選舉投票。圖為選舉委員會官員清點選票。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 緬甸軍政府在政變奪權近五年後，今（28日）展開首日分階段選舉投票，但當地內戰持續延燒，主要反對黨被解散、民主派領導人被監禁，也引發外界質疑這場選舉是軍政府為了披上合法外衣的「騙局」。

據美聯社、路透社報導，緬甸軍政府在奪權近五年後舉辦大選，今是第一階段投票，最終結果仍須等到一月下旬完成另外兩輪投票後才能揭曉，外界普遍預期，自2021年軍方奪權以來一直以鐵腕統治該國的敏昂萊將軍屆時將就任總統。

▲緬甸軍政府在政變奪權近五年後，今（28日）展開首日分階段選舉投票。圖為軍政府領導人敏昂萊投票後，展示沾有墨水的手指。（圖／美聯社／達志影像）

但聯合國、一些西方國家和人權組織表示，鑑於反軍政府的反對黨被排除在外，而且批評選舉是非法的，因此這次投票既不自由、也不公平、也不可信。諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬在2020年領導的全國民主聯盟以壓倒性優勢贏得上次大選幾個月後被軍方罷黜，至今仍被拘留，她領導上台的政黨也已被解散。

軍政府將此次選舉定調為「多黨民主回歸」，但僅在軍方控制的265個鄉鎮舉行，佔全國330個鄉鎮中的大部分，最大反對黨早已解散，軍政府候選人幾乎沒有對手，但尚未確定公布最終選舉結果的時間。

批評人士指責這項選舉旨在為軍方統治披上合法的外衣，由於主要政黨被排除在外、言論自由受到限制以及存在壓制氛圍，選舉結果將缺乏合法性。反對軍政府統治的人士和獨立分析人士表示，軍方支持的聯邦團結發展黨的預期勝利，使得名義上的向文官統治過渡成為一種幻想。

分析人士認為，軍政府試圖在內戰中建立穩定的政府充滿風險，任何披著民主選舉外衣的軍政府，都不太可能獲得廣泛的國際承認。聯合國緬甸人權問題特使安德魯斯（Tom Andrews）28日表示，這次選舉並非擺脫該國危機的途徑，必須強烈反對，「由一個繼續轟炸平民、監禁政治領導人並將所有形式的異議定為犯罪的軍政府組織的選舉，不是選舉，而是一場在槍口下上演的荒誕劇」。

▲緬甸軍政府在政變奪權近五年後，今（28日）展開首日分階段選舉投票。（圖／美聯社／達志影像）

在內戰陰影和對選舉可信度的質疑下，緬甸選民週日參加了大選，但投票人數似乎很少。一位居住在南部孟邦的居民，稱「我不得不去投票，儘管我不想去，因為昨天士兵帶著槍來到我們村子裡，向我們施壓」。據總部位於美國的非營利組織國際選舉制度基金會稱，緬甸2020、2015年大選的投票率約為70%；位於緬甸各地10位居民表示，週日投票的初步投票率遠低於2020年選舉的投票率。

