緬甸大選首輪投票率僅52% 軍政府：優於民主國家「值得驕傲」

2025年12月28日，緬甸舉行政變後的首場全國大選，選委會官員在仰光的一處投票所清點選票。路透社



緬甸上週末舉行三階段全國大選的首輪投票，今日（12/31）公布數據顯示，僅略超過半數的合格選民有參與投票，明顯低於此前的兩次選舉，但軍政府聲稱，即便是在民主先進國家也會有投票率未達50%的情況，對此感到驕傲。

此次選舉是緬甸2021年政變後的首次全國大選，同時正處於內戰狀態。分析人士預估，由退役將官領導、與軍方關係密切的聯邦團結發展黨（USDP）將重掌緬甸政權。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）向官媒宣稱，上週日（12/28）全境102個行政區共有超過600萬人投票，佔全體登記選民的52.13%。「即便是在民主先進國家，投票率未達50%的情況也時有所見」，他表示，這樣的投票率「值得驕傲」（source of pride）。

聯合國、部分西方國家及人權團體指出，由於反軍政府政黨被排除在選舉之外，而且批評選舉被軍政府認定是違法行為，他們認為此次投票既不自由、不公平，同時還缺乏公信力。

美國非營利組織「國際選舉制度基金會」（International Foundation for Electoral Systems）數據顯示，緬甸2020年與2015年的大選投票率約為70%。

後續兩輪投票將於明年1月11日及25日舉行，涵蓋緬甸330個行政區中的265個，儘管軍政府未能完全掌控所有區域。

選舉監督團體「亞洲自由選舉網路」（Asian Network for Free Elections）表示，軍政府制定的選舉法律框架並未設定最低投票率門檻。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）率領「全國民主聯盟」（National League for Democracy）在2020年國會選舉中取得壓倒性勝利，但在數月後遭軍方罷黜，至今仍遭拘禁，全國民主聯盟亦被勒令解散。

