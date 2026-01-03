緬甸大選首階段結果出爐 軍政府支持政黨領先

（中央社緬甸奈比多2日綜合外電報導）根據緬甸國營媒體援引的初步結果，在2021年政變後的首次投票中，軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）在充滿爭議的大選第一階段後處於領先地位。

路透社報導，緬甸執政的軍政府在政變後鎮壓民主示威活動，引發全國性的反抗運動。軍政府表示，這次分3階段舉行的投票，將為這個貧困的東南亞國家帶來政治穩定。

這是緬甸自2020年以來的首次選舉。聯邦選舉委員會（Union Election Commission）公布的56個選區部分結果顯示，儘管投票率很低，但軍政府支持的政黨仍一如預期地以大幅優勢獲勝。

今天公布的結果顯示，在已完成計票的下議院人民院（Pyithu Hluttaw）40個席次中，由退役將領領導的聯邦團結發展黨贏得了38席。

撣族民主黨（Shan Nationalities Democratic Party，又稱白虎黨）和孟族團結黨（Mon Unity Party）則各獲得1席。

在軍方精心挑選、數量減少的競爭者中，聯邦團結發展黨在採「領先者當選」（first-past-the-post）制的15個地區或邦議會席次中也贏得14席，而阿卡民族發展黨（Akha National Development Party）則拿下1席。

在上議院民族院（Amyotha Hluttaw）方面，目前僅公布1席，由佤族民族黨（Wa National Party）贏得。

這次選舉的最終結果日期尚未確定。由於反軍政府的政黨未參選，且批評選舉會被視為非法行為，這次投票已受到聯合國、部分西方國家和人權組織的批評。

分析人士指出，軍政府試圖在戰爭中建立一個穩定政府的舉動充滿風險，任何由軍方控制、批著文人外殼的政府，也不太可能獲得普遍的國際承認。（編譯：李佩珊）1150103