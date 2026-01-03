緬甸大選首階段開票 軍政府支持政黨大幅領先

緬甸近期舉行2021年軍方政變以來的首場大選，根據官方媒體引述的初步結果顯示，由軍方支持的「聯盟團結發展黨」(Union Solidarity and Development Party, USDP)在第一階段投票中取得領先地位。

法新社報導，緬甸聯邦選舉委員會(Union Election Commission)2日公布了56個選區的部分開票結果，一如外界預期，聯盟團結發展黨取得大幅領先，贏得下議院40席中的38席；撣族民主黨(Shan Nationalities Democratic Party，又稱白虎黨)和孟族團結黨(Mon Unity Party)則各獲1席。

地區或邦議會選舉方面，聯盟團結發展黨在「領先者當選」(first-past-the-post)的選制中順利取得15席中的14席，阿卡民族發展黨(Akha National Development Party)則拿下1席。

至於上議院的部分，目前僅宣布1席，由佤族民族黨(Wa National Party)獲得。

軍政府曾表示，這場選舉將為緬甸帶來政治穩定，不過國際社會批評這只是軍政府粉飾其軍事統治的一場「騙局」，因為反軍政府的政黨被排除在參選名單之外，民眾也無法對選舉發表意見。

這場選舉共分為3個階段舉行，接下來的兩輪投票預定將在11日和25日登場。根據軍政府的說法，第一階段的投票率達到52%，但美國非政府組織國際選舉制度基金會(IFES)的數據顯示，這個數字仍低於該國2015年和2020年大選約70%的投票率。(編輯：陳士廉)