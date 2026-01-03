緬甸大選 軍方支持政黨首輪領先

記者施欣妤／綜合報導

緬甸上週舉行2021年2月政變以來的首場大選，首階段投票結果3日揭曉，毫無意外由軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP）取得領先。然而，聯合國、西方國家與緬甸民主派，均質疑這場大選的目的，是為正當化軍事統治。

緬甸大選分3階段舉行，去年12月28日進行首階段投票，當局宣稱投票率約52%。緬甸官媒3日報導，選委會公布的初步結果顯示，由退役將領領導的「聯邦團結發展黨」，在下議院人民院40席中囊括38席。而該黨在採「領先者當選」制的15個地區或邦議會席次中，也壓倒性贏得14席。

廣告 廣告

英國《衛報》指出，緬甸選委會未公布首階段所有選區結果，而是逐一公布各選區部分結果，且最終結果的公布時間也未確定。由於反對軍政府的緬甸民主派與政黨都未參選，因此挨批「不具正當性」。本月11日與25日還將舉行第2、第3階段投票，分析指出，即便軍政府試圖藉由選舉鞏固統治，但任何「披著文人政府外衣、實際上由軍方掌控的政權」，都難以獲得國際廣泛承認。

緬甸大選首輪投票，軍方支持的政黨毫無意外取得領先。（達志影像／美聯社資料照片）