緬甸官媒：KK園區635棟涉詐騙賭博非法建築已全拆除

（中央社奈比多10日綜合外電報導）緬甸官媒今天報導，緬甸政府近期持續有系統地清除及拆除位於水溝谷（Shwe Kokko）與KK園區、用於網路詐騙和賭博活動的非法建築，其中KK園區全部635棟非法建物已盡數拆除。

緬甸通訊社（Myanmar News Agency）及「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）等國營媒體報導，緬甸當局昨天拆除了KK園區第2區剩餘的兩座非法建築。

緬甸官媒指出，因此，KK園區所有用於網路詐騙及賭博活動的非法建築已全數拆除，其中包括第1區148棟、第2區62棟、第3區425棟，總計拆除635棟非法建築。拆除作業是透過控制爆破與重型機具進行。

根據報導，緬甸政府為確保機具所拆除建物已完全毀損，自去年12月14日起以燃燒桶進一步強化拆除作業。官員表示，將繼續用相同方式徹底摧毀其餘非法建築。

緬甸政府強調，根除網路詐騙與賭博活動是國家責任，並重申不會讓這類犯罪行為在緬甸境內扎根的承諾；當局將繼續與國內安全單位及鄰國政府協調合作，剷除網路詐騙跟賭博活動。（編譯：洪培英）1150110