緬甸宣布「KK園區」被徹底夷平！ 635處據點全遭摧毀

緬甸軍政府全面拆除KK園區內的非法建築。（圖／達志／路透社）

緬甸軍政府10日宣布，9日政府全面炸毀、拆除「KK園區」內所有用於網路詐騙和賭博活動的非法建築，共計635處犯罪據點已全數清除。

KK園區建築。（圖／達志／美聯社）

綜合外媒報導，緬甸軍政府表示，截至9日，位於妙瓦底地區的KK園區，所有用於網路詐騙與賭博的違章建築已全面炸毀、拆除。官方資料指出，3個區域合計拆除635棟建物，其中一區148棟、二區62棟、三區425棟，拆除過程中使用了炸藥與重型機械。不過有情報指出，在軍方展開行動前，KK園區主要犯罪組織已提前撤離，轉往其他地點繼續運作。

緬甸軍方也同步掃蕩另一個詐騙重鎮「水溝谷」（Shwe Kokko），行動中沒收大量通訊設備，並強制關閉園區。緬甸軍方說明，消除網路詐騙和賭博活動是國家的責任，當局將積極與鄰國合作，防止此類犯罪在緬甸境內發生。

