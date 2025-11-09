緬甸宣稱拆除KK園區150棟建築 法新社：安撫中國壓力下的「表演性行動」

緬甸大動作拆除 KK 園區，專家分析：「為了安撫中國」。 圖：翻攝自@irrawaddymedia

[Newtalk新聞] 《法新社》（AFP）報導，緬甸軍政府週日（9 日）宣布，已對鄰近泰國邊境、惡名昭彰的網路詐騙重鎮「KK 園區」展開行動，拆除園區內近 150 棟建築。不過多位觀察人士指出，此舉可能只是為安撫中國壓力而進行的「表演性打擊」，實際影響有限。

根據軍政府喉舌《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）報導，軍方於上月行動中共發現 148 棟建築，其中包括多棟宿舍、一棟四層樓的醫院及一座兩層樓高的 KTV，聲稱目前已有 101 棟建築被拆除。法新社指出，尚無法獨立證實拆除進度，但當地居民回報，自軍方進駐以來，邊境地區確實間歇傳出爆炸聲。

軍政府強硬進入園區炸毀建築，不過軍政府和詐騙之間的關係依然晦晦不明，引發遐想空間。 圖：翻攝自@irrawaddymedia

法新社報導，這場行動是緬軍在「中國壓力」與「內部利益」之間的兩難平衡。中國是緬甸軍政府主要軍事與經濟支持者，但北京對於詐騙集團鎖定中國公民、造成大量受害事件已表達強烈不滿。北京近月頻頻施壓，要求緬方嚴打跨境詐騙與人口販運集團。

這些詐騙產業早已深植緬甸戰區經濟結構，是軍政府及地方民兵的重要金流來源。若軍方大規模清剿，將動搖與其合作的地方武裝財源，可能引爆新的內部衝突。因此，軍政府選擇以「有限行動」向中國示好，同時避免破壞自身的利益網絡。

在此之前，《法新社》於 10 月揭露「KK 園區」仍持續擴張，並大量安裝 SpaceX 旗下的「星鏈」（Starlink）衛星網路，以繞過封鎖與監控。消息曝光後，緬甸軍政府於 10 月 19 日宣布對園區展開行動，SpaceX 也隨後切斷園區周邊星鏈訊號。

