緬甸強力掃蕩KK園區？ 衛報：詐騙是重要收入掃蕩只是演戲

緬軍轟炸KK園區的建築物。翻攝thaipbs.or.th



緬甸軍政府近來大舉發布各種新聞，表示掃蕩逮捕KK園區、水溝谷等地惡名昭彰的詐騙園區，爆破炸毀詐騙園區建築。但《衛報》週二（2日）的報導指出，這些可能都只是做戲而已，因為詐騙產業已經龐大到成為緬甸這些國家的經濟命脈。

報導指出，在緬甸軍在KK園區引爆數棟大樓之時，這些地方顯然早已人去樓空。這個曾經一度可能塞了數萬人的超級「詐騙城」，顯然正忙著在別處重新開張。緬甸逮捕的約2000名「非法入境詐騙犯」只是冰山一角。至少約2萬人下落不明。

假裝打地鼠

哈佛大學亞洲中心訪問學者、湄公河跨國及網路犯罪專家席姆斯（Jacob Sims）接受《衛報》採訪時說：「這是一種打地鼠的遊戲，但你並不想真的打到地鼠。就國內生產毛額（GDP）而言，它（詐騙產業）是整個湄公河區域最具主導性的經濟引擎，這也意味著它是主導的政治引擎。」

東南亞的詐騙園區通常是中國資本在後，但設施核心落在緬甸、柬埔寨等湄公河地區。這些國家自始至終完全否認有政府勾結庇護。但現實狀況是，在2024年，湄公河國家的詐騙產業規模保守估計已達440億美元，相當於緬甸與柬埔寨GDP總和的40%。調查顯示，每名受害者平均損失15.5萬美元（約488萬台幣），這是一個可能比販毒更暴利的行業。

而且440億美元的估計還可能低估。「打擊跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）資深專家陶爾（Jason Tower）說：「這直到2021年才成為一個全球非法市場，我們現在談論的是一個每年超過700億美元的市場規模。」

詐騙資產等於全國經濟規模的一半

泰國副財長今年10月因遭指控與柬埔寨的詐騙活動勾結而辭職。中國出身的柬埔寨商人陳志10月遭英美全球通緝，他的太子集團至今仍宣稱無罪。令人咋舌的是，陳志集團遭到查扣的比特幣等加密幣資產，高達150億美元，幾乎是整個柬埔寨經濟規模的一半。

陶爾指出，這些在東南亞廣設的詐騙園區是非常公開、極度顯眼的設施，這些水電通信基礎建設能夠如此迅速公開建立，就反映各國政府的腐化程度。而且詐騙主謀還獲得各種國家榮典，甚至取得外交護照。

