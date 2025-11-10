緬甸拆詐騙園區百棟建物 含健身房、水療中心

飽受戰火蹂躪的緬甸，在政府控管鬆散的邊境地區，已成為詐騙工廠的溫床；詐團成員以感情跟商業詐騙，在網路上鎖定毫無戒心的用戶，每年詐騙金額高達數百億美元。

許多詐團成員是被犯罪集團販賣到這些園區，但也有部分是自願參與。這些園區通常配備豪華設施，供犯罪頭目以及賺進高利潤的員工使用。

上個月，緬甸軍方宣布突襲惡名昭著的詐騙中心KK園區，查獲2千多名詐騙犯，約1500人因而逃往泰國。

根據國營媒體《緬甸環球新光報》最新報導，當局發現148棟建築，包含宿舍、一棟4層樓醫院以及一棟2層卡拉OK娛樂設施。報導指出，「已拆掉101棟建築，剩下的47棟正在拆」。

國際媒體無法立即查證這些內容，但自緬甸軍方開始突襲以來，緬、泰境內居民不時聽到爆炸聲傳來。

專家表示，突襲行動小規模、精心策畫，並有意公開宣傳，目的是在不影響其經濟利益的前提下，回應國際社會要求打擊詐騙園區的壓力。

中國是緬甸軍政府的主要軍事支持者，但北京針對緬甸日益猖獗、招募中國公民的詐騙活動越來越不滿。

