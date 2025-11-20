緬甸政府再次突襲詐騙園區 拘捕數百人

（德國之聲中文網）緬甸軍方周三（11月19日）稱，他們突襲了位於泰緬邊境的一個網絡詐騙中心，逮捕346人，查獲了近萬部手機。

軍方發言人佐敏吞少將在發表於《緬甸日報》和其他官方報紙的聲明中表示，緬甸軍方星期二突襲了妙瓦底的水溝谷（Shwe Kokko）的一個詐騙園區。他說，當局拘留了346名外國人，並沒收了近1萬部手機及其他相關設備，同時阻止了試圖越境逃跑的人。

中國媒體報道，這個名為“亞太新城”的園區屬於“賭詐犯罪集團主犯”佘智江名下。佘智江近期剛從泰國被引渡至中國。

緬甸軍政府稱，他們於9月初開始打擊跨境網絡詐騙和非法賭博活動。當局於10月中旬突襲了位於緬甸與泰國邊境主要貿易城鎮妙瓦底郊外的一個名為“KK園區”（KK Park）的大型詐騙中心。

此後，來自約20個國家的1500多名曾在此工作的外國人逃往泰國。佐敏吞表示，KK園區的建築物已通過包括定向爆破等方式被拆除。

“嚴打”是迫於北京壓力？

聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，數百個主要位於東南亞的工業化規模詐騙中心每年獲利近400億美元。

妙瓦底所在的緬北地區，政府的控制相對薄弱。多個克倫族民兵組織在該地區活動，其中包括與軍方簽署停火協議的軍方支持的邊防部隊，以及正在全國範圍內與軍方作戰的克倫民族聯盟（KNU），該聯盟是反對軍方統治的抵抗戰爭的一部分。

據美聯社報道，邊防部隊聲稱參與了最新的打擊行動，但普遍認為，該部隊此前至少曾為詐騙分子提供保護。今年早些時候，邊防部隊曾在水溝谷進行過類似的突擊行動，周三公布的照片顯示，其成員參與了此次行動。

佐敏吞強調了中國在打擊緬甸詐騙活動方面的合作。有觀察人士認為，上個月開始的突襲行動是一場宣傳戰，旨在為來自北京的壓力降溫，同時又不過度損及能為軍方盟友帶來巨大利益的非法產業。

佐敏吞強調，軍方正在“努力從根源上徹底鏟除詐騙活動”。此前有批評人士的質疑，軍政府的上一次打擊行動流於表面，對KK園區的突襲是事先安排好的。詐騙活動的幕後主使仍在其他地方繼續活動。

