緬甸政府「炸毀KK園區」畫面曝 逮捕逾千名外籍詐騙犯

緬甸軍政府大規模清剿KK園區的犯罪組織。（圖／翻攝自youtube／The Star）

緬甸軍政府近日在泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）KK園區展開大規模清剿行動，鎖定長期從事跨國詐騙的犯罪集團。據悉，當局已炸毀或拆除多棟非法建築，並查扣大量電腦、手機與器材，有超過1000名外籍嫌犯遭到逮捕。

緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週下令全面拆除妙瓦底知名的詐騙園區「KK園區」，表示此舉是履行國家責任、回應民意。根據公開的畫面顯示，園區內有多棟建築被炸毀或遭到重型機具拆除，現場濃煙瀰漫，數百名外籍嫌犯被拘捕後，帶著行李蹲在道路2側等待。

超過1000名外籍嫌犯遭到緬甸當局逮捕。（圖／翻攝自youtube／The Star）

妙瓦底「KK園區」是東南亞最大的詐騙重鎮之一，詐騙網路跨及多國，每年非法獲利高達數億美元，此外園區內也多次傳出有受害者遭到暴力拘禁、強迫勞動的狀況，引發國際關注。在近期的清剿行動中，當局已拆除超過180棟非法建築，逮捕逾1000名外籍嫌犯，並查扣上千台電腦及數萬支手機。

緬甸當局表示，今年1月30日至11月22日間，緬甸共拘留12468名非法入境外籍人士，其中有9978人已被遣返回各自的國家，其餘還有2490人正待後續移交。當局強調，打擊詐騙與跨境犯罪是政府責任，後續將持續與鄰國合作，確保此類犯罪活動不再於緬甸境內發生。





