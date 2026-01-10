緬甸政府：KK園區635棟非法建築已全部拆除

緬甸政府表示，KK園區的所有非法建築，共計635棟，已於1月9日全數拆除。圖為KK園區俯瞰照。翻攝緬甸環球新光報



緬甸政府表示，當局合計已拆除位於水溝谷（Shwe Kokko）與KK園區（KK Park）的635棟建築，這些非法建築被用於網路詐騙與賭博活動。

《緬甸環球新光報》10日引述緬甸通訊社報導，緬甸政府已系統性地清理並拆除水溝谷及KK園區內的非法建築，這些地區是詐騙犯罪最集中之處。緬甸聯合專案小組也進行徹底檢查，系統性地銷毀當局沒收的網路詐騙與賭博營運設備。

緬甸當局9日拆除了位於妙瓦底至梅道塔萊（Myawady-Maehtawthalay，即KK園區）第二區剩餘2棟4層樓高的非法建築。位於KK園區第三區的5棟建築同日也被拆除。

KK園區建築共包含第一區148棟、第二區62棟及第三區425棟，共計635棟非法建築，現已全數拆除。

報導指出，拆除工作採用爆破及重型機具進行。

此外，為確保已被機具推平的結構達到徹底毀壞，自上月14日以來，當局一直持續使用火桶進行進一步的拆除工作，以火桶產生的高溫破壞建築的鋼筋結構。官員表示，剩下的非法建築殘骸將繼續使用相同方法徹底摧毀。

報導引述緬甸政府發言稱，根除網路詐騙與賭博活動是國家的責任，並重申其承諾，確保此類犯罪無法在緬甸境內任何地方紮根。當局將繼續與國內武裝力量以及鄰國政府協調努力，以消除網路詐騙與賭博營運。

