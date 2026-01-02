緬甸政變、內戰為未停歇 逾4百萬難民滯留泰國

泰緬邊境的美索地區，這條淺淺的小河分隔著兩個國度。泰國這一側的一所學校裡，師生多是緬甸難民。

這所學校在泰國並不合法，主要招收緬甸移工、難民與他們的子女，從幼稚園8年級都有。在資源匱乏下，學校營養午餐與教師的薪水經常要透過國際募資。

新紀元移工學習中心校長約翰指出，「我們有時候會被掃蕩，被迫關校。這些孩子的受教權益被剝奪了，並且不公平地被邊緣化了。」

其實泰國本地的學校都願意接收這些孩子，前提是家長得出示出生證明。這對倉皇逃出緬甸的家庭來說根本不可能。此外泰國政府也規定，不管孩子幾歲都得從幼稚園讀起，迫使許多緬甸難民兒童只能繼續在非法的學校上學。

滯泰緬甸難民學生圖克說：「這些學校都不合法，如果我們被發現會被遣返。」

2021年新冠疫情爆發後，泰國軍方發動政變推翻民選政府，更嚴重的內戰也隨之爆發。不少民眾為逃避戰亂逃往泰國。現在當地已有為數400多萬緬甸難民，其中約有一半人拿不到合法身份。

滯泰緬甸難民圖克的母親認為，「人們都說獨裁者敏昂萊做得不對，但他不是唯一要為這場混亂負責的人。仔細想想，其實是整個國家陷入瘋狂混亂。」

除了因戰亂遠走他鄉，也有年輕人是為了逃避軍政府的強制兵役。2024年初，敏昂萊（Min Aung Hlaing）領導的緬甸軍政府下令，從18到35歲的男性及18到27歲的女性都要當至少兩年兵，緊急狀態下役期甚至可延到5年。

滯泰緬甸難民指出，「我有些參與革命的朋友都人間蒸發了，有些被關進牢裡，我不會想回去。」

滯泰緬甸前大學生威延表示，「徵兵法等於逼我們互相殺害。這不是針對國外的敵人，而是在打內戰，彼此對立。」

曼谷西郊龍仔厝府的瑪哈猜地區因聚集了大批緬甸移工，素有「小緬甸」之稱。瑪芙和先生在這裡的魚類加工廠上班，一週6天，只賺到比泰國最低薪資還少的微薄生活費。揮之不去的魚腥味讓瑪芙相當難受，在家裡放鮮花也蓋不掉。

滯泰緬甸難民瑪芙（化名）說：「如果沒有政變，我原本可以擁有美好的人生。但政變發生後，我所有夢想都破碎了。」

同樣在魚類加工廠上班的林林則努力學著日文，夢想有朝一日能去日本，逃離泰國的底層生活。努力學語文的還有曾夢想開汽車修理廠的圖拉，他在作業簿上拚命練習寫泰文，想趕快拿到「粉紅卡」合法在泰國工作養家。

根據聯合國移民署數據，從泰國匯回緬甸的打工錢，2022年就接近10億美元規模，是緬甸經濟在內戰重創之下，許多家庭的生命線。

泰國農業大學社會科學院歷史講師拉莉塔漢旺分析，「除非國際社會重回緬甸，除非他們能恢復經濟實力，就像政變之前那樣。否則我認為這個國家的未來將會非常困難，軍方非常清楚這一點。」

這場選舉遭西方各國與聯合國譴責，但卻得到中國、印度與俄國支持。專家預言，選後緬甸可能會出現一個具軍事背景、半文人的領導者；《紐約時報》則認為，美國、印度與柬埔寨都暗示，選後有機會恢復與緬甸的商業往來，川普政府還撤銷了對緬甸難民的臨時保護身份。

民主的轉型或許不易，但對於流落海外的緬甸人而言，這可能也代表回家的路更遙遠，流浪的路更漫長。



