緬甸村莊祝融災 聞聲救苦發放及時雨

鏡頭來到中南半島，緬甸的曼德勒，在阿馬拉布拉鎮，一個村莊，半月前發生了一場大火，十多間的木造房屋，全毀。慈濟志工從網路上得知訊息後，主動前往勘查關懷，了解受災戶的需求之後，就進行生活物資發放。

熊熊火光，燒得猛烈，木造建築加上強風助長，讓這場發生在緬甸曼德勒，阿馬拉布拉鎮甭沃村的大火，一夜間就多了十幾戶家庭無家可歸。

受災戶 多德溫：「火是從這個大院子開始燒的，他們養了各種各樣的動物，一直在用電，傍晚起火後，他們就開始滅火，等我們意識到大火蔓延時，我家屋頂已經著火了。」

「這邊住了非常多的家庭，都是好幾戶住在一起的，那邊也是有很多家庭。」

慈濟志工從網路上得知消息後，立即啟動勘災關懷行動，由於大火發生在凌晨，多數人逃出家時，什麼都來不及帶，因此志工深入了解受災住戶的需求。

受災戶：「我們逃出火災現場時，什麼都沒帶，之前有人來關懷，有捐10萬緬幣(折合台幣1495元)，沒有人捐贈物資給我們。」

慈濟志工 溫星雨：「這裡被火災波及的，有16戶家庭，受災人數約59人，他們無家可歸，所有家當都燒光了，什麼東西都沒能搶救出來，連要換洗的衣物都沒有。」

什麼都缺的受災戶，志工添購了25項生活物資，放置在一個大的收納箱裡，並借用當地清真寺，捐贈給住戶。

受災戶 多德溫：「很感謝你們送來我們需要的物資，我們家什麼都燒光了，有些東西我們以前都沒用過呢，拿到這些物資，真的幫助很大。」

除了發放生活物資，志工也替受災戶的孩子，準備文具用品和校服，盡可能地幫助大家度過眼前難關。

