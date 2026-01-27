緬甸歲末祝福 與善同行遠離災厄

社會動盪的國度，更需要安定心靈的力量。慈濟在緬甸仰光，一連三天，舉行6場歲末祝福活動，邀約社區民眾，以感恩心匯聚善念，祝福世界平安，消弭災難。

用心擦拭每一張椅子，並且對齊，也逐一測試福慧燈，志工們在慈濟仰光聯絡處準備著歲末祝福。

慈濟志工 多欽珊達守：「以往的歲末祈福感恩會，通常只舉辦一天，但現在緬甸，由於緬甸的局勢不穩定，無法讓很多人聚集在一起，所以只能分批進行，因此分成了三天來舉辦歲末祝福。」

眾人看著螢幕上2025年慈濟大藏經三月紀實，曼德勒發生大地震之後，讓人見證到慈悲的力量。

慈濟志工 林銘慶：「(緬甸負責人)李金蘭師姊及所有志工，包括來自馬來西亞志工不畏艱苦，到曼德勒援建起學校、宿舍，讓他們能夠在這麼短的時間內，完成如此規模的工作，看到所有慈濟志工的努力付出，我感到非常欣慰。」

慈青 碧碧棓：「現在各個國家，正面臨各種困難和災難，像這樣的情況，單靠一個人是無法提供幫助的，我知道了，當所有人的慈悲心，匯聚在一起時，就能幫助所有人。」

慈濟歌曲人間有愛，提起了大家更有希望的信念，也相信，從虔誠的祝福起步，能促進世界祥和平安。

