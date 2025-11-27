緬甸民主運動迴避抖音 依靠臉書、Telegram網路動員

台灣民主基金會26日舉辦「從訪問學人的視角看台灣民主」座談會，邀請2025年度的國際學人分享研究成果，聚焦全球民主、青年政治參與和假消息威脅等議題。本次共有5位分別來自奈及利亞、喬治亞、緬甸、伊朗與土耳其的學人發表研究，其中緬甸學者陳靜與土耳其學者艾禾(Ahmet Yiğitalp Tulga)，分別談論緬甸持續內戰下，青年利用數位平台抗爭，以及人工智慧深偽技術(Deepfake)對民主社會造成的新興威脅。

緬甸自2021年軍事政變後持續陷入內戰，言論自由大幅受限，危及民主。陳靜表示，緬甸現在正面臨政治動盪時期，在國內軍政府控制下，人們連批評軍方領導人都會遭受威脅，軍政府根本不在乎「基本人權」。他並表示，「如果他們抓不到我，就會鎖定我的家人或任何與我有關聯的人，這是他們一貫的手法」。身處海外的他陷入艱難的處境，為避免家人受牽連不得不以化名行動。

陳靜表示，「在緬甸，社群媒體是最重要的資訊來源，也是青年民主運動的核心工具」。陳靜說，緬甸最主要的政治資訊與動員平台是臉書(Facebook)，其次是Telegram；青年透過社群平台進行募資、政治倡議與公民教育。

他提及，緬甸青年抵制中國企業創立的抖音(TikTok)，因為中國在緬甸政局中扮演複雜角色。他坦言，雖然部分內容仍會出現在抖音，但與Facebook、Telegram相比，影響力差距非常大。

陳靜並以比較研究指出，緬甸與台灣青年都高度倚賴數位平台參與公共事務，但發展階段已有明顯不同。他指出，緬甸青年目前仍處於「用數位平台求生」的階段，而台灣已進入利用數位民主深化公共政策討論的階段。

陳靜表示，「我們在政變前幾乎追上台灣，但政變讓所有努力歸零。台灣青年在一個成熟體制中使用數位平台，倡議特定政治議題，緬甸青年則是在高風險下，用數位平台抗議並持續發聲」。

陳靜呼籲台灣與緬甸能透過交流、論壇、青年交換計畫等方式建立更實質的連結。

談及民主面臨的另一大挑戰，土耳其學者艾禾(Ahmet Yiğitalp Tulga)在訪談中指出，人工智慧深偽技術(Deepfake)正深入我們所處的社會，成為民主國家的共同課題。他呼籲民眾再三確認透過社群平台發布的資訊內容，並強調辨認訊息真偽的重要性。

艾禾提出檢驗訊息的3原則，第一，看到資訊後，一定要「二次查證」。第二，核對消息來源是否為政府或官方機構。第三，不要立即分享，在未查證前不應散佈訊息，以免成為操控輿論的助力。

不過，艾禾表示，目前Deepfake偵測工具成本高昂、效果有限，短期內仍需依賴提升大眾的媒體素養(media literacy)與影像素養(visual literacy)，政府與教育體系也應投入更多資源。