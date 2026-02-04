緬甸深夜發生規模5.9地震 死傷不明

緬甸發生規模5.9地震。（圖／USGS）





緬甸當地時間3日深夜發生芮氏規模5.9地震，鄰近地區均有感受震動，印度加爾各答（Kolkata）亦出現明顯搖晃。當局目前尚未接獲人員傷亡或財物損失的通報。

根據USGS資料顯示，震央位在馬圭省（Magwe）仁安羌（Yenangyaung）以西95公里處，震源深度約62公里。

構造概要

喜馬拉雅山脈及其周邊地區的地震構造。喜馬拉雅地區的地震活動主要源自於印度板塊和歐亞板塊的碰撞，這兩個板塊以每年40-50毫米的相對速率相互匯聚。印度板塊向北俯衝到歐亞板塊之下，引發了眾多地震，使該地區成為地球上地震活動最頻繁的地區之一。

板塊邊界的地表特徵表現為：西部南北走向的蘇萊曼山脈山麓、東部的印緬弧以及印度北部東西走向的喜馬拉雅前緣。

在青藏高原西緣，靠近阿富汗東南部和巴基斯坦西部地區，印度板塊相對於歐亞板塊發生斜向位移，形成了被稱為蘇萊曼山脈的複雜褶皺衝斷帶。

該地區的斷層活動包括走滑、逆衝和斜滑運動，並經常引發淺源破壞性地震。活躍的左旋走滑斷層查曼斷層是該地區移動速度最快的斷層。

1505年，阿富汗喀布爾附近的一段查曼斷層發生破裂，造成了大規模破壞。在同一地區，最近一次發生在1935年5月30日的規模7.6奎達地震，震央位於巴基斯坦的蘇萊曼山脈，造成3萬至6萬人死亡。

