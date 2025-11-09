緬甸清剿KK園區 其它詐騙點漁翁得利？

（德國之聲中文網）在東南亞地區，網絡詐騙中心並不罕見，每年精心設計的愛情騙局以及加密貨幣詐騙，從受害者手中榨取數十億美元。分析人士稱，許多打工的詐騙者是被拐騙到這些網絡詐騙區的，但也有一些人為了獲得豐厚的薪水而自願在那裡工作。

今年10月下旬，緬甸政府發動突襲，搗毀該國東部靠近泰國邊境的妙瓦底詐騙園KK園區（KK Park），大約1500人逃往鄰近的泰國，但許多人決定留下來在緬甸的黑市上繼續尋找新的機會。

一名自願加入詐騙區的華人告訴法新社，10月23日，數百名離開KK園區的人，轉而來到他所在的三公裡開外的另一個詐騙點，只因為每月1400美元的薪水太具吸引力了。

出於安全考慮，這名男子要求匿名采訪，他通過一款即時通訊應用向法新社證實，他實時身處緬甸靠近泰國邊境的地方。

他說，“有些人會被不擇手段的老板誘惑而上鉤，但有些人則被不錯的公司招募，”他說，“一切取決於你的運氣如何。”

打擊跨國有組織犯罪“全球倡議”機構的高級專家托爾（Jason Tower）告訴法新社，許多KK園區詐騙員工又被其他類似團伙重新招聘了。“還有些人正在尋找新的詐騙地點，”他說，“他們可能真的把這當成一份工作了。”

“這是我們逃跑的機會”

據聯合國的一份報告，僅在東南亞和東亞地區，2023年受害者就被騙走高達370億美元，而全球範圍內的損失肯定遠不止於此。

緬甸靠近泰國的邊境地區，飽受戰火蹂躪，治理松散，早已成為詐騙中心滋生的溫床。緬甸於2021年發生軍事政變後成立軍政府，他們被指責對貪心斂財的詐騙中心視而不見。

法新社寫道，中國政府對緬甸軍政府施加壓力，迫使其遏制黑市活動。北京對緬甸詐騙中心招募並詐騙其公民的行為非常憤怒。今年10月，緬甸軍政府終於采取行動，稱佔領了KK園區的約200棟建築物，查獲2000多名詐騙犯。

但分析人士認為，此次突襲行動的效果可能很有限。這是一次緬甸政府經過精心策劃的行動，目的是：一方面緩解各方壓力，另一方面不至於對詐騙團伙的利潤造成過大的影響。

據泰國地方當局稱，緬甸政府的突襲導致來自28個國家的1500園區詐騙人員逃往泰國，其中包括約500名印度公民和約200名菲律賓公民。當局面臨的一項艱巨的任務是，將被迫詐騙者和自願詐騙者區分開來。

一名菲律賓男子匿名接受法新社采訪，描述了10月22日他和大約30名同胞逃離KK園區的經歷，當時一支親軍政府的民兵抵達現場協助清剿行動。他說，“大家都跑了，這是我們逃跑的機會。”

他說，拿起自己能帶走的一點點財物，逃離了他聲稱被拐騙入伙的營地，乘船來到泰國西部。

被賣去做詐騙

據專家估計，約有2萬人曾在KK園區從事詐騙活動，其中絕大多數被認為是中國公民，逃往泰國的人數可能不到總人數的10%，而留下來的人未必是自願的。

KK園區被清剿後，附近詐騙營地的一名中國籍人士告訴法新社，當地武裝團體爭相從中牟利，失業的詐騙犯被“賣”給其他團伙，價格高達7萬美元。這些人究竟是被獵頭挖走的自願工作者，還是人口販賣的受害者，目前尚不清楚。

這名接受法新社采訪的詐騙犯稱，突襲行動後，他每天晚上都能聽到爆炸聲，但他認為這只是緬甸當局在作秀，並非真正打擊電子詐騙活動。

作者: 德正 (法新社等)