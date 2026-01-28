緬甸生夜遊受困永安漁港 楊梅警「載人又載車」暖助返家

2名學生返程時因對當地路況不熟，加上長時間騎乘導致體力不支，只好向楊梅警分局請求協助。圖：讀者提供

桃園市昨(27)日晚間22時許，兩名高姓及何姓17歲緬甸籍學生騎乘YouBike前往新屋區永安漁港遊玩，返程時因對當地路況不熟，且偏鄉地區導航訊號不穩，加上長時間騎乘導致體力不支，只好向楊梅警分局請求協助。

警方主動協助將學生護送至富岡火車站，並妥善處理YouBike載運及歸還事宜。圖：讀者提供

大坡派出所說明，警員楊承澔了解狀況後，隨即將學生帶至派出所內休息，並提供飲用水及餅乾讓學生恢復體力，同時安撫不安情緒。後續員警以簡易英語與外籍學生溝通，詳細確認其宿舍位置與身體狀況，經評估學生並無受傷，僅因過度疲勞無法繼續騎乘。考量深夜時段、海邊道路照明不足及交通風險，警方研判若貿然讓學生自行返程，恐有安全疑慮。基於保護學生安全立場，警方主動協助將學生護送至富岡火車站，並妥善處理YouBike載運及歸還事宜。兩名緬甸籍學生對警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。

楊梅分局呼籲，民眾夜間外出或前往偏遠地區活動，應事先規劃返程路線並評估體力狀況，若遇突發狀況或需要協助，可隨時撥打110報案專線或向就近警察機關求助。

