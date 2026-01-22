緬甸生漂台夢 守護學子冬送暖

慈濟志工，今天前往板橋、華僑高中，進行物資捐贈，包含乾糧、棉被、冬衣，以及現金等等，主要針對緬甸來台就學的僑生，幫助他們度過寒假。華僑高中，學生以台灣本地生為大宗，占四分之三，其餘則是來自緬甸、印尼、越南、泰國等地，緬甸為多數，近年更是大幅度增加，主因是政局不穩定，年滿18歲的學生，都必須強制徵兵，面對未來生活的不確定性高，不少學生，選擇來台就讀、延續課業，畢業後過上更好生活，但初期來台，語言、生活都還尚未步入正軌，基於保護學生立場，學習語言的一年內，無法讓他們在外打工，只能仰賴學校，媒合慈善團體募款，提供援助，而透過社工，媒合上慈濟幫助，無疑為他們的寒冬，以及往後的生活，注入一股強心針。

「非常感謝慈濟的愛心。」

寒冬底下，一分溫暖，先送到手。慈濟志工 廖進德：「資源方面可能寒假，可能會有一些問題，天氣冷了因為他們(僑生)，都居住在東南亞，所以天氣冷了所以比較沒有，禦寒的一些工具。」

慈濟志工，首次來到板橋、華僑高中，為來台求學的緬甸僑生，送上禦寒物資與生活補助。華僑高中華語文教學中心主任 王智明：「針對緬甸的原因是因為，緬甸的孩子其實，目前是我們學校的大宗，那因為他們現在國內發生戰亂，那其實孩子們經濟狀況，確實是比較辛苦，特別是他們現在有強制徵兵，每個男生 女生只要年滿18歲，就要當二到五年的兵。」

「這是你的夢想跟目標。」

華僑高中緬甸學生 李同學：「我想繼續上學，所以我來台灣。」

離開家鄉的決定，並不容易，許多緬甸的孩子，都和李同學一樣，選擇離鄉背井，來到台灣就學，為了能延續課業，給家人更好的生活品質。華僑高中緬甸學生 李同學：「在這裡畢業後我想要找工作，然後叫爸爸媽媽來這裡(生活)。」

華僑高中華語文教學中心主任 王智明：「(全校)1800位的孩子，大概有四分之一的僑生，四分之三的本地生，那我們的學生 僑生的部分，主要來自東南亞，那主要是以緬甸跟就是，印尼的孩子為主，我們光緬甸的學生(本學期)，大概進來多了一百位。」

面對近年，緬甸僑生就學人數，明顯增加，而相較一般學生，他們面臨生活的挑戰，更加嚴峻。華僑高中華語文教學中心主任 王智明：「緬甸的孩子他們的中文基本上，是比較沒有辦法，所以我們學校為了保護他們，所以他們現在在(華語文)中心，學習一年語文的這個時間，基本上是不能去做，打工的這個部分。」

慈濟志工 廖進德：「像印尼還有其他國家的孩子也需要，天氣冷了需要保暖的衣物之類的等等，所以今天才有五十幾位的孩子。」

透過學校社工媒合，希望讓孩子寒假，不用因為生活而擔憂，除了緬甸學生之外，也針對印尼、越南、泰國學生，進行協助，後續的行動，也不間斷。華僑高中校長 許自佑：「同學即使他在從外地，來這個台灣就讀，那也可以得到一個，比較好的照顧跟溫暖。」

華僑高中緬甸學生 李同學：「老師也說如果需要幫忙，可以告訴他們，所以我覺得住在台灣比緬甸好。」

在異鄉，一分及時的陪伴，讓孩子求學路上更安心。

