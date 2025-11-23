緬甸突襲詐騙區5天逮近1600人 觀察家質疑只是回應北京壓力

緬甸軍方荷槍實彈衝入犯罪窩點。 圖：翻攝自騰訊網 @海客軍事

[Newtalk新聞] 緬甸軍政府在泰緬邊境展開罕見的大規模掃蕩，目標直指惡名昭彰的網路詐騙集中地「水溝谷」（Shwe Kokko）。根據法新社報導，軍方23日表示，當局自11月18日至22日突襲該區賭博與詐騙中心，共逮捕了1590名非法入境的外國人，同時查扣2893台電腦、2萬1750支手機、101台星鏈（Starlink）衛星接收器與大量用於詐騙的設備。但外界則質疑，軍方此舉主要是為了回應中國施壓。

從當地媒體發布的畫面顯示，大批電腦與手機被整齊排放，由壓路機直接碾碎；光22日一天，就有223名涉嫌詐騙與賭博的人員被捕，其中包含100名中國公民。

自2021年緬甸政變後，邊境地帶管控鬆散，大量詐騙園區迅速擴張，集結自願或被拐騙的外國人，以愛情、商業等手法，每年騙取全球用戶數百億美元。聯合國指出，2023年東南亞與東亞詐騙受害者損失高達370億美元，全球總額「可能遠超此數」。

法新社報導指出，緬甸軍政府長期被外界質疑對這些非法產業視若無睹，直到主要軍事支持者中國多次施壓後，緬方才自今年2月起大張旗鼓宣傳「打擊行動」。分析人士與監測組織認為，這波自上月開始的加碼突襲，很可能只是「表面功夫」，旨在回應來自北京的不滿，但過程經過精心安排，避免重創與軍政府結盟、並從詐騙產業獲利的民兵組織利益。

法新社也提到，先前調查揭露大量星鏈設備被安裝於詐騙園區後，馬斯克旗下公司已關閉疑似位於緬甸詐騙中心周邊逾2500台設備的服務，使這次查扣的101台星鏈接收器格外受到關注。

整體而言，外界普遍認為，軍政府的高調掃蕩更像為了向北京交代，能否真正遏制詐騙網絡，仍有待觀察。

