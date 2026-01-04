緬甸第一階段選舉開票 親軍方政黨贏得下議院9成席次

緬甸官媒公布的官方結果顯示，緬甸親軍方政黨在軍政府主導的第一階段選舉中取得了壓倒性領先優勢，在目前已公布的下議院席次中贏得了90%的席次。

緬甸軍方在2021年政變奪權，並引發了內戰，支持民主的叛軍與軍政府部隊為爭奪國家控制權而戰。

緬甸軍政府在一週前展開了為期一個月的分階段選舉，其領導人承諾這場投票將帶來民主。但人權倡議人士和西方外交官都譴責這是一場騙局，是對軍事統治的重新包裝。

根據緬甸聯邦選舉委員會(Union Election Commission)3日和4日在官媒上公布的部分結果，親軍方的「聯盟團結發展黨」(Union Solidarity and Development Party, USDP)在下議院已公布的96席中贏得了86席。

廣告 廣告

6個少數民族政黨贏得了9席。

第一階段投票還有6個鄉鎮的當選者尚未公布。剩下兩階段投票將分別在1月11日和25舉行。

聯盟團結發展黨被許多分析人士稱為軍方的代理人，該黨上週已聲稱在第一階段取得壓倒性勝利。

廣受歡迎但遭到解散的全國民主聯盟(National League for Democracy,NLD)，其領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)沒有現身投票所，自從政變以來她一直被監禁。

在2020年上一次大選全國民主聯盟以壓倒性優勢擊敗聯盟團結發展黨後，軍方推翻了選舉結果。

軍方和聯盟團結發展黨指控該場選舉存在大規模舞弊，但國際觀察員表示這個說法毫無依據。

根據緬甸官媒「緬甸環球新光報」發表的官方結果，聯盟團結發展黨在第一階段公布的15個地區與州選區席次中贏得14席。

軍政府表示，第一階段的投票率超過合格選民的50%，但低於2020年約70%的投票率。(編輯：宋皖媛)