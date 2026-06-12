緬甸總統敏昂萊6/15訪中 北京：盼深化全面戰略合作

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中國外交部今天（12日）宣布，緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）應中國國家主席習近平邀請，將於6月15日至19日對中國進行國是訪問，並與習近平會談。

法新社報導，這將是敏昂萊今年4月當選文職領導人以來的第二次外訪。他曾在5月底訪問印度。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中方期待透過緬甸總統此行，「同緬方一道…深化全面戰略合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果。」

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自2021年緬甸軍方發動政變，推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府以來，這個東南亞國家便陷入長期內戰。

在此情況下，中國政府擔憂緬甸軍政府可能垮台，導致其利益受損，一直以來試圖約束該國的叛軍組織，並積極支持緬甸今年稍早的大選。

在敏昂萊4月就任後，其政府已與中國重啟協商，討論先前因內戰而停滯的中緬「一帶一路」項目。敏昂萊也承諾將擴大與中國發展經貿往來。 (編輯:柳向華)