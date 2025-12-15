緬甸翁山蘇姬健康堪虞 兒子憂兩年失聯說不定已離世

（中央社東京15日綜合外電報導）路透社報導，緬甸被拘禁的前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）健康每況愈下，外界資訊幾乎完全斷絕，讓她的兒子阿里斯擔心，萬一她去世，自己恐怕都不會知道。

阿里斯（Kim Aris）告訴路透社，他已兩年沒有收到現年80歲母親的消息，自2021年軍事政變推翻其政府以來，僅偶爾透過間接途徑得知她有心臟、骨骼和牙齦等健康問題。

雖然阿里斯對緬甸軍政府試圖本月稍晚舉辦大選抱持否定態度，他認為這場選舉或許能為母親的處境帶來轉機。這場選舉被多數外國政府批評為旨在為軍事統治合理化的假象。

他在東京受訪時說：「她的健康持續惡化，兩年來沒有人見過她。她完全無法與律師團隊聯繫，更別說家人了。她說不定已經去世了。」

「我猜想（緬甸軍政府領袖）敏昂萊（Min Aung Hlaing）在對待我母親時有他的盤算。如果他真的打算在選舉前後藉由釋放她或改為軟禁，來安撫民心，那至少也是個進展。」

緬甸軍政府發言人未回應路透社的置評請求。

緬甸軍方過去慣於在節日或重大事件釋放囚犯。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬2010年大選結束數日後獲釋，結束了長達多年的監禁生活，過去大部分時間她都被軟禁在仰光茵雅湖（Inya Lake）畔的殖民時期宅邸。

2015年大選——也是緬甸25年來首度開放競爭的選舉——翁山蘇姬帶領政黨勝出，成為實質領導人，不過後來她的國際形象因被指控對穆斯林少數族裔洛興雅（Rohingya）種族滅絕事件處理不當而受損。

緬甸自2021年政變陷入動盪，武裝叛亂蔓延全國多地。

翁山蘇姬正因煽動、貪汙、選舉舞弊等指控在服27年刑期，對所有罪名均予否認。

阿里斯表示，他相信母親被關押在首都奈比多（Naypyitaw），兩年前最後一次收到母親來信時，她抱怨牢房夏季和冬季時的極端氣溫。

在世界各地衝突頻傳之際，阿里斯擔憂外界已逐漸忘記緬甸。

他正試圖利用即將到來的大選，敦促日本等外國政府對緬甸軍政府施加更大壓力，呼籲釋放母親。這是政變後首次大選，分階段舉行，預計自28日開始。

他說：「因為軍方打算舉辦所謂的選舉，我們都知道那根本不公平，談『自由』更是天方夜譚，如果不是如此令人痛心，簡直讓人啼笑皆非。我必須抓住這個小得可憐的機會。」

「過去國際社會對我母親仍高度尊重時，世界較難對緬甸發生的事視而不見。但自從她因若開邦（Rakhine）危機地位受到削弱，情勢已經不同了，」

阿里斯是英國公民，直到幾年前一直低調行事，他強調，母親並未「共謀」聯合國所謂軍方於2016至2017年在若開邦針對洛興雅人的種族滅絕行動。

翁山蘇姬在擔任實質領導人期間，緬甸憲法對其軍權仍有限制。她在2020年海牙國際法庭承認或許發生戰爭罪行，但否認種族滅絕。

阿里斯此次赴日，會晤多位日本政界人士及政府官員，推動他們對軍政府採取更強硬立場，並拒絕承認選舉結果。

被問及母親會如何看待他為她奔走，阿里斯表示：「我想她會非常難過我必須挺身而出。她一直希望我不用受牽連，但我現在其實別無選擇。畢竟我是她兒子。如果我不做，難道還能期望別人來做嗎？」（編譯：陳政一）1141215