緬甸翁山蘇姬被囚處境艱難！2年多沒人見過 兒憂心：她可能過世了

外界對這位高齡80歲的諾貝爾和平獎得主現況一無所知。（翻攝自翁山蘇姬臉書）

自2021年緬甸軍事政變以來，前領導人翁山蘇姬的處境與健康狀況一直備受國際社會關注，但由於軍政府嚴密封鎖消息，外界對這位高齡80歲的諾貝爾和平獎得主現況一無所知。

《路透社》今（15日）獨家報導，她的兒子艾瑞斯（Kim Aris）接受專訪時，坦言極度擔憂，表示他已多年沒有與母親聯繫，只能透過零星的二手資訊得知她正面臨心臟、骨骼與牙齦等諸多健康問題。

艾瑞斯語氣沉重地表示：「2年多來沒有人見過她，她不被允許跟律師團隊甚至家人接觸，就我所知，她可能已經不在人世了。」

廣告 廣告

外界對這位高齡80歲的諾貝爾和平獎得主現況一無所知。（翻攝自翁山蘇姬臉書）

翁山蘇姬因被指控的煽動、貪污和選舉舞弊等罪名，目前正在首都奈比多服刑長達27年的徒刑。艾瑞斯回憶，在2年前收到的最後一封信中，母親就曾抱怨牢房在夏季和冬季的極端高低溫。

儘管國際社會普遍不看好軍政府即將於12月底舉行的選舉，認為這不過是意圖讓軍事統治合法化的「作秀」，但艾瑞斯認為這是一個「微小的機會之窗」。他希望能夠利用這次選舉的時機，促請包括日本在內的外國政府向軍政府施壓，要求釋放母親。艾瑞斯在日本積極會見政界人士，他推測軍政府領導人敏昂萊若想在選舉前後安撫民眾，或許會考慮釋放翁山蘇姬或將她改為居家軟禁，他認為這至少會是一個好的開始。

同時，對於母親過往在羅興亞危機中所受的國際指責，艾瑞斯則堅稱母親沒有同謀，並強調當時緬甸憲法限制了她對軍方的實質掌控權。他表示，雖然母親一直希望他不必涉入政治，但他身為兒子，在當前情況下已「別無選擇」，必須挺身而出為母親奔走，以免世人遺忘緬甸的困境。

更多鏡週刊報導

犀利反擊中國外交部 明治天皇玄孫：中共軍國主義才是「全人類公敵」

瞞天過海！2個夫家距離僅19公里 人妻「早出晚歸」維持跨國重婚1年

爸爸50歲退休至今領逾3000萬！ 昆蟲達人：真心謝謝藍白選民