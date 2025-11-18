緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押
社會中心／綜合報導
一名64歲，在台灣娶妻生子的李姓緬甸華僑，週一突然在中壢住處，持鈍器和利刃攻擊他的妻子羅姓婦人。沒想到，李姓男子隨後騎著機車，到警局裡自首。不過，對於為何殺妻也說不出所以然，他表示自己每年，會多次出境到泰國傳教。桃園地院在週二，將他裁定羈押。
一名身穿藍色上衣的男子，神情慌張地走進警局，接著他高舉雙手，要向警方自首。因為就在不久前，他涉嫌殺害自己的妻子，事後良心過意不去，跑來警局。消息傳回地方，鄰居們都很訝異。鄰居表示，是有聽說最近好像常吵架，鄰居的互動都不好，昨天就連警察救護車，連殯葬業連檢察官都來了。還有人說，一個(小孩)聽說在台中做學徒，女兒住在家裡。
桃園市驚傳一名64歲的緬甸籍華僑砍殺妻子。（圖／民視新聞）
原來夫妻倆，近期爭執不斷，附近鄰居早有耳聞。這起命案，就發生在桃園市內壢區，週一下午，一名64歲，在台灣娶妻生子的李姓緬甸華僑，在家裡拿著鈍器和利刃，攻擊他的妻子羅姓婦人。事後李姓男子，騎著車到警局自首。警方問他，為何痛下殺機，李姓嫌犯，也說不出所以然。根據了解，李姓男子每年都會出境到泰國傳教，就怕他有逃亡之虞，桃園地院週二將他，裁定羈押。中壢警分局偵查隊副隊長戴立明表示，接獲64歲李姓男子投案，涉嫌持鈍器及利器，攻擊羅姓妻子致使人員死亡，全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。
桃園市驚傳一名64歲的緬甸籍華僑砍殺妻子。（圖／民視新聞）根據了解，李姓男子沒有工作，平常都靠他的太太在便當店打工，兩人育有一男一女，平常跟鄰居們幾乎沒有互動。究竟是殺機為何，還有待進一步釐清。
更多民視新聞報導
離奇命案! 高雄女子身亡 同居男友竟致電死者兒女稱"你媽死了"
停屍間偷肉塊來吃！食人魔克勞斯解禁內幕 出書只為抑制衝動
于朦朧案牽出「人體加工鏈」？中國食品驚爆「DNA組織」
其他人也在看
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 天前
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 8 小時前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！
社會中心／黃恩琳、蔡承翰 新北市報導新北市樹林後火車站旁邊，一間眼鏡行前的階梯上，近日被人擺放將近20個「防鴿用塑膠尖刺板」，不少人看了很害怕，就怕踩到受傷，事後警方調查發現，是附近一名羅姓住戶所為，男子也坦承，因為不滿街友睡在這裡，有礙觀瞻，才會擅自擺放，全案函送新北地檢署偵辦。走著走著，地上怎麼有尖尖刺刺的釘子，近看不得了，階梯上放了一排又一排，這是「防鴿用塑膠尖刺板」，雖然是塑膠做，路過的人還是嚇壞了，過都不敢過，就怕一不小心就受傷，民眾以為是前方眼鏡行放置的，店家緊急澄清。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／爆料公社二社）11號，警方獲報到場，趕緊先把「防鴿用塑膠尖刺板」拔掉，事後發現是一名住在附近的37歲羅姓男子所為，原來他不滿這邊經常有街友逗留、坐在階梯上，或是睡覺，才氣得放置刺板放在路面，希望可以改善。樹林派出所副所長林東衍表示，經查，確認為一名37歲羅姓男子所為，其向警方表示，因不滿該址周遭常有街友停留，認為影響環境觀感，遂擅自將尖刺板放置於路面。全案於警詢後依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／民視新聞）男子希望可以改善車站附近環境，不要讓一堆街友停留在這邊，但他突發奇想放置尖刺板，也讓自己惹上麻煩。原文出處：不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！ 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 5 小時前
女買展示品遭店家拒爆糾紛 警到場勸離遭罵"矮冬瓜"
南部中心／廖錦雄、張可倫 高雄市報導高雄一名女子到旗津買果乾，卻跟店家起爭執，疑似出言辱罵店員，最後店家受不了，報警處理，沒想到女顧客越來越激動，還辱罵到場員警是矮冬瓜，差點遭逮捕。還好，女子行為沒有達妨害公務的程度，攤商也不願提出告訴，員警最後將女子勸離，化解糾紛。女子辱罵員警。（圖／翻攝畫面）女子情緒激動，當街大罵警察是矮冬瓜，員警一個上前，要將她逮捕。女子不斷飆罵矮冬瓜，到底為什麼這麼氣，事發在17號下午4點多，這名女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。不只攻擊員警矮冬瓜，還批評店員的穿著，跟員警大小聲，店家也超無奈。女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。（圖／翻攝畫面）水果乾店長曾小姐：「她來的時候說她要購買展示品，我有告知她我們展示品不能販售，我要拿新的產品給她，然後她就不要，後來她就一直辱罵我們，辱罵很難聽的字眼。」旗津分駐所副所長林照祥：「員警詢問後，攤商表示不願提出告訴，女子行為亦未達妨害公務之程度，故警方於現場將女子予以勸離。」攤商受不了女子情緒激動，硬要購買展示品，後來乾脆不賣給她，卻還遭她辱罵超過五分鐘，引起路人側目，她罵完店家、又罵警察，還好最後女子自行離開現場，因為如果再鬧下去，警方也得將她依妨害公務送辦了。原文出處：女買展示品遭店家婉拒爆糾紛 警到場勸離遭罵「矮冬瓜」 更多民視新聞報導「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通又是助理費！桃園三連霸議員游吾和涉貪356萬 桃檢今偵結起訴民視影音 ・ 10 小時前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 6 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
桃園仙草嘉年華11／22楊梅登場 接駁車、交管出爐
「2025桃園仙草嘉年華」將於11月22日開幕，展開為期16天活動，預計將有大量遊客湧入欣賞浪漫紫色花海，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制，請遊客留意配合，避免塞於車陣、人潮當中。中時新聞網 ・ 12 小時前
SBL簽賭假球案 球星柯旻豪居核心地位一審判刑7年
前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，不法所得逾2000萬元，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。士林地方法院今天（17日）判處前球員吳季穎2年徒刑，緩刑5年；柯旻豪7年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
恐怖尾隨! 不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導只是按個喇叭，沒想到卻被男子尾隨，他的身上還帶著利器！新北市有一名女子，和家人騎機車回家的路上，遇到一名男子越走越靠近馬路，女子按喇叭提醒，卻引來對方不滿，一路尾隨，甚至還動手拉機車，但最讓被害人害怕的是，當時男子背後，竟然還揹著一把剪刀。人煙稀少的巷弄中，一名男子在人行道上閒晃，他越走越靠外側，3輛機車呼嘯而過，險些和男子發生擦撞，沒想到，男子竟然快步尾隨在機車後頭，跟著一起走進停車場。民視記者洪巧璇：「當時被害人騎車經過這條路，就被一名陌生男子，沿路尾隨到住家的地下室，而男子甚至還在地下室的入口這邊，四處張望遲遲不肯離去。」最讓被害人心生恐懼的是，當男子轉身離開後，仔細一看，這才發現，他的肩膀上，竟然揹了一把剪刀，並在停車場門口直直盯著被害人看。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）事發在16號晚上6點多，新北市淡水區北新路上，這裡鄰近淡江大學，也有不少住宅區，周遭住戶聽聞有陌生男子拿著剪刀尾隨，都不禁感到擔憂。學生：「附近很多學生，如果遇到這種事情的話，我會覺得滿害怕的。」附近住戶：「當然會怕啊，如果是我們當然會緊張。」事發當天，女子和爸媽騎車回家，看到郭姓男子越走越靠近馬路，按喇叭提醒，疑似引來對方不滿，一路跟到住家停車場，還動手拉被害人的機車，加上看到男子揹著一把剪刀，被害人直呼，當下真的嚇到心髒差點停住。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁：「男子行為涉嫌違反，社會秩序維護法第89條，那本分局同事已加強，案發地周邊巡邏密度。」晚上回家，卻遇上恐怖尾隨，警方加強周邊巡邏，也請民眾提高警覺。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 5 小時前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
SBL史上最大假球案！主控柯旻豪「重判7年」 15人涉放水簽賭全遭定罪
（體育中心／綜合報導）職籃SBL裕隆納智捷爆出史上最大規模簽賭、打假球案，涉案球員集體放水操盤、下注牟利，震撼 […]引新聞 ・ 1 天前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 1 天前
為了和女友分手! 桃園男竟找友人扮"假警"逮自己
地方中心／綜合報導桃園一名女子向警方報案，自己的男友連同洗車場老闆，被兩名自稱警察"的男子押走，警方大動作啟動攔截圍捕！但真相曝光後，連警察都傻眼，因為整個過程，全是男子一手策畫"自導自演"的分手戲碼。雖是一場烏龍，但行為已經觸法，被警方函送偵辦。眼前兩名男子，被員警團團包圍，嚇到不斷道歉。做壞事被抓包，只好老老實實地，向員警說明自己策劃好的分手行動。原來這名身穿黑衣的邱姓男子，為了跟女友分手，自導自演這一齣戲。他找來兩名好友，假扮員警，告訴女友說在桃園市埔子，一家洗車廠外，被警察帶走，但這句話，讓女友起疑。她說，我問他說是哪個分局他沒跟我將她說我在辦案你滾旁邊一點。男子欲跟女友分手，竟找朋友扮假警演戲。（圖／翻攝畫面）拙劣演技漏陷，女友真報警揪假警，警方攔截圍捕，不到半小時，謊言被揭穿。桃園警分局埔子所所長蔡東洲表示，本所接獲女子報案，表示其男友遭自稱警察人員帶走，警方依規定受理，並立即發動攔截圍捕，經尋獲報案人男友，他表示為解決與女友的感情糾紛，請友人配合自導自演，全案依法函請偵辦。男子欲跟女友分手，竟找朋友扮假警演戲。（圖／翻攝畫面）男子為了分手，誤導他人，謊報刑案，不僅被函送法辦，這下不分手，都很難了。原文出處：為了和女友分手！ 桃園男竟找友人扮「假警」逮自己 更多民視新聞報導Andy奪走鐘最大獎 自曝「月薪5萬5」還沒回本！生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了台大祭品文真相翻轉？淡X生報復前任發文…網喊只要雞排民視影音 ・ 1 天前
瑞芳停車場火燒車「驚見木炭」 駕駛疑喝醉：想烤肉...
新北市 / 綜合報導 新北市瑞芳區一處停車場，昨(17)日晚間發生火燒車！一輛轎車不明原因起火燃燒，當時車上有一名男子，警消到場滅火救人，而男子被救後，走路搖搖晃晃疑似有喝酒，精神狀況不佳，警消在車內發現有一包木炭，不排除是男子縱火，但男子說木炭只是要烤肉用，是因為抽菸不小心點燃火種這樣的說法警方心存懷疑，將男子帶回調查。停車場內燃起橘色火光，湊近一看，居然是一輛轎車全面燃燒，熊熊大火越燒越旺煙霧瀰漫，警消獲報趕到現場灌救，泡沫滅火，噴灑泡沫後，火勢很快被撲滅，不過整輛車被大火吞噬，車子內部被燒得面目全非只剩骨架，附近民眾聽到爆炸聲全被嚇壞。目擊民眾說：「聽到砰一聲嚇到我，好像是火燒車，靠近一點看，就看到這位車主，穿一件白色衣服，就想說應該是有人。」17日晚上6點多，新北市瑞芳區逢甲路上一處大型停車場，車輛爆炸起火，警消仔細尋找起火原因，發現副駕駛座上有一袋木炭，懷疑跟火燒車有關係，而當時駕駛就在車上，男子及時被救出，不過他的頭部有明顯擦挫傷，身上還有其他燙傷，走路時還搖搖晃晃，精神狀況看似不太好。記者VS.火燒車車主說：「(有喝酒嗎)，沒有，(沒有喝酒)，(小心，你不要走，不要走)，(你車子怎麼會著火)，車子，就是車上有一些烤肉的東西，(烤肉的東西喔)，對，它還有火種，然後抽菸的時候，火開始燒起來。」否認有喝酒，卻連站都站不穩，話還說不太清楚，警方懷疑，男子可能在車上縱火。記者VS.警方說：「他狀況不穩啦，人家在救火他會跑過去。」被帶上警車時，頭還往前倒，靠在椅背上，男子被帶回警局，進一步調查是否酒駕，以及火燒車事故的起火真相。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
被控收錢幫質詢官員！黃國昌列貪污被告 北檢分案調查
民眾黨主席黃國昌被爆涉嫌以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部部長鄭銘謙。因有民眾向台北地檢署告發，北檢已分案，將黃國昌列貪污罪被告，近期將傳喚黃國昌說明。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
離警局1公里炸街亂棒打運將！議員轟「他們不怕妳」 盧秀燕：決不寬貸
台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口今(17)日凌晨1點50分左右，出現多輛改裝車狂飆「炸街」放鞭炮，一名45歲陳姓男子被吵到睡不著，氣到持滅火器上前理論驅離，卻反遭「球棒隊」6名男子輪番痛毆倒地。台中市議會上午進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯深夜聚眾鬥毆事件，怒嗆「炸街車看起來不怕執法」，對此，市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
SBL假球案一審判決下重手！前年度MVP柯旻豪判7年 吳季穎「咬別人」獲緩刑
前（2023）年底爆發SBL假球案重創裕隆納智捷隊，包括曾拿下年度MVP的控球後衛柯旻豪、得分後衛吳季穎及強力中鋒班霸等11名球星捲入假球簽賭疑雲，而翁嘉鴻更逃亡中國遭通緝，讓裕隆差一點滅隊。士林地檢署起訴10球星在內的15名被告，歷經1年8月審理，合議庭今天下重手，依《運動彩券條例》等罪名重判柯旻豪7年、外籍中鋒斑霸5年2月，其他球星分判4年4月到5年不等。而吳季穎則因全招了獲判緩刑。全案可上訴。太報 ・ 1 天前