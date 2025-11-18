社會中心／綜合報導

一名64歲，在台灣娶妻生子的李姓緬甸華僑，週一突然在中壢住處，持鈍器和利刃攻擊他的妻子羅姓婦人。沒想到，李姓男子隨後騎著機車，到警局裡自首。不過，對於為何殺妻也說不出所以然，他表示自己每年，會多次出境到泰國傳教。桃園地院在週二，將他裁定羈押。

一名身穿藍色上衣的男子，神情慌張地走進警局，接著他高舉雙手，要向警方自首。因為就在不久前，他涉嫌殺害自己的妻子，事後良心過意不去，跑來警局。消息傳回地方，鄰居們都很訝異。鄰居表示，是有聽說最近好像常吵架，鄰居的互動都不好，昨天就連警察救護車，連殯葬業連檢察官都來了。還有人說，一個(小孩)聽說在台中做學徒，女兒住在家裡。

廣告 廣告

緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押

桃園市驚傳一名64歲的緬甸籍華僑砍殺妻子。（圖／民視新聞）

原來夫妻倆，近期爭執不斷，附近鄰居早有耳聞。這起命案，就發生在桃園市內壢區，週一下午，一名64歲，在台灣娶妻生子的李姓緬甸華僑，在家裡拿著鈍器和利刃，攻擊他的妻子羅姓婦人。事後李姓男子，騎著車到警局自首。警方問他，為何痛下殺機，李姓嫌犯，也說不出所以然。根據了解，李姓男子每年都會出境到泰國傳教，就怕他有逃亡之虞，桃園地院週二將他，裁定羈押。中壢警分局偵查隊副隊長戴立明表示，接獲64歲李姓男子投案，涉嫌持鈍器及利器，攻擊羅姓妻子致使人員死亡，全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。

緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押

桃園市驚傳一名64歲的緬甸籍華僑砍殺妻子。（圖／民視新聞）根據了解，李姓男子沒有工作，平常都靠他的太太在便當店打工，兩人育有一男一女，平常跟鄰居們幾乎沒有互動。究竟是殺機為何，還有待進一步釐清。

原文出處：緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押

更多民視新聞報導

離奇命案! 高雄女子身亡 同居男友竟致電死者兒女稱"你媽死了"

停屍間偷肉塊來吃！食人魔克勞斯解禁內幕 出書只為抑制衝動

于朦朧案牽出「人體加工鏈」？中國食品驚爆「DNA組織」

