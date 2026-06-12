緬甸裔美國政治學者在中國被控危害國家安全遭逮捕下獄

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[Newtalk新聞] 《紐約時報》（The New York Times）報導，一名名為「敏辛」（U Min Zin）的緬甸裔美國公民6月初在雲南省昆明市失蹤；中國外交部在今天（12日）例行記者會上的確認，敏辛因涉嫌間諜活動及危害中國國家安全被捕。事件可能引發美中新一輪緊張關係。

《紐約時報》報導，敏辛是加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）政治學研究生，也是研究緬甸政策的團體創辦人兼執行長。長期關注緬甸政治，曾為《紐約時報》意見版及《外交政策》（Foreign Policy）等媒體撰寫相關文章。2021年緬甸軍事政變後，原設於仰光的機構轉移據點，目前主要居住在泰國。

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敏辛現年53歲（推測為1973年生），1988年還是高二學生時參加緬甸民主運動，成為緬甸全國高中生學生會共同創辦人之一；1989年遭緬甸軍政府抓捕，逃亡躲藏至1997年，經泰緬邊境逃往泰國；2001年首次赴美，任加州大學柏克萊分校新聞學院訪問學者；取得美國公民身份後，2008年創柏克萊分校校史紀錄，未完成高中即獲入學成為亞洲研究碩士生，後續攻讀政治學博士。

報導引述知情人士透露訊息，敏辛3日在昆明失蹤，隨後證實遭中國國安部門以「危害國家安全」罪名逮捕。中國外交部證實相關訊息已通知美國駐廣州總領事館。

中國外交部尚未公布更多細節；一般推測，中國不會因為緬甸政府請求而抓捕美國人，而是最新研究中可能探知中國在緬甸的特定機密才惹禍上身。事件發生在美國總統川普與中國國家主席習近平會晤後不久，屬於罕見針對美國公民的指控，可能為美中關係增添變數。美國國務院已知悉此事，並表示將提供領事協助。

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