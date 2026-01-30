緬甸親軍方政黨宣稱勝選 菲律賓外長：東協暫不承認緬甸大選
菲律賓外交部長29日表示，東南亞國協(ASEAN)不會承認緬甸近期舉行的大選，這也是自2021年軍方奪權以來緬甸舉行的首場選舉。
東協不承認緬甸大選，對緬甸軍政府爭取國際承認來說是一次重大打擊。軍方支持的政黨宣稱贏得了這場選舉。
自從軍方在2021年推翻民選領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)政府以來，擁有11個會員國的東協從始終拒絕承認軍政府。這場權力鬥爭已經使得這個貧窮國家陷入了致命的內戰。
菲律賓外交部長拉薩洛(Maria Theresa Lazaro)在記者會上被問到東協是不是不會承認緬甸大選，拉薩洛說：「是的，目前是如此」，並補充說東協「沒有認可已經舉行的三階段選舉」。
拉薩洛沒有詳細說明東協的立場可能如何改變。在拉薩洛發表上述言論前，東協在菲律賓中部城市宿霧(Cebu)舉行今年首場重要的部長級會議。緬甸危機是這場會議的重要議題之一。
緬甸軍方支持的聯邦團結發展黨(Union Solidarity and Development Party,USDP)26日宣稱贏得了大選。在主要反對派被排除在這場選舉之外，以及異議人士受到嚴格限制的情況下，由前軍事將領領導的這個政黨的勝選符合外界普遍預料。
此外，4分之1的國會席次自動保留給軍方，實質上保證了軍方與其屬意政黨的控制權。
批評人士表示，這場選舉既不自由也不公平，而是為了合法化軍事統治。
新加坡外交部長維文(Vivian Balakrishnan)說：「緬甸有意義的政治進展需要停止敵對行動、包容性對話和所有利害關係人的參與」，「這些前提必須建立一個合法、獲得一定程度民眾支持的政府所必需的。」
菲律賓擔任今年東協的輪值主席國，接替原本應該由緬甸擔任的職務。在軍方奪權後，緬甸主持會議的資格被暫停。(編輯：宋皖媛)
