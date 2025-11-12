緬甸詐騙主腦佘智江被引渡中國 公安部回應

▲中國籍賭博大亨、緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江（白衣男子），12日已遭泰國引渡回中國。（圖／翻攝自人民日報）

[NOWnews今日新聞] 中國近期下重手，打擊緬北詐騙園區，中國籍賭博大亨、緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江（She Zhijiang），12日已遭泰國引渡回中國，中國公安部強調，這是跨國執法重大成果，對於侵害人民合法權益的犯罪行為，會做到「有案必查、有逃必追」。

綜合《央視》等中媒報導，中國公安部表示，押送佘智江的飛機，12日已抵達南京祿口國際機場，這名中國通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一、緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯，已被成功從泰國引渡回國，為中泰開展司法合作的又一重大成果，彰顯2國打擊電詐犯罪的堅定決心。

廣告 廣告

中國公安部指出，佘智江自2013年以來，就在境外成立亞太國際控股集團，並於2017年9月在緬甸妙瓦底興建「亞太新城」園區。隨後以該園區為掩護，藉由自營網路賭博平台，對中國公民「招賭吸賭」，並透過向賭詐犯罪集團出租物業、提供庇護，大肆實施賭詐犯罪，嚴重侵害中國人民群眾財產安全和合法權益，公安部對此高度重視，將該案列為部督案件統籌指揮領導，並指定江蘇公安機關全力偵辦。

經過深挖，以佘智江為首的犯罪集團，還在網路上設立「紅樹林」、「億遊國際」、「久發棋牌」等200餘個賭博平台，吸引全國33萬人參與網路賭博，涉案金額超27億元人民幣。同時，該犯罪集團也在中國境內設立多家公司，網羅招募人員從事網路賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪集團勾連。此外，「亞太新城」29個電詐園區共248個電詐集團，向中國民眾瘋狂實施電詐犯罪，造成損失特別巨大，社會影響極為惡劣。在掌握相關犯罪事實與證據基礎後，專案小組依照公安部部署，在全國17個省份集中收網，成功摧毀該犯罪集團在中國境內招賭吸賭的網路，對於藏匿海外的佘智江，則向國際刑警組織提出紅色通報、進行全球通緝。

2022年8月，泰國警方在曼谷將佘智江逮捕，雖然佘智江一度透過上訴等手段，企圖逃避被送回中國受審，但在中國公安部統籌指揮、中國外交部及駐泰使館大力推動下，中泰雙方完成引渡條約相關工作，最後成功將其引渡回國。

中國公安部強調，佘智江的成功引渡，意義重大，既回應了人民對打擊跨國賭博、電信網路詐騙等犯罪活動的期盼，展現公安機關依法嚴厲打擊犯罪、切實維護人民合法權益的堅定決心，同時也是中泰雙方進行國際執法司法合作、打擊跨國犯罪的另一個重要成果。中國警方將持續加強打擊電信網路詐騙、跨國賭博等犯罪力度，「有案必查、有逃必追」，堅決把犯罪者繩之以法。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

東南亞詐騙帝國崩塌！主腦佘智江遭泰引渡中國 涉洗錢逾12兆泰銖

緬甸軍方出手清剿KK園區！近150棟建物遭拆 疑為國際壓力滅火秀

緬甸軍突襲KK詐騙園區！引爆「電詐轉職潮」 工人逃命又被重招募