緬甸走一回 移民署邀澎湖新住民開啟新視野

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕移民署中區事務大隊澎湖縣服務站在湖西鄉社區活動中心，辦理「從仰光到華新街：緬甸文化與移民故事」暨家庭教育法令宣導方案。邀請移民署多元文化講師陳啟明，從自身作為緬甸華僑的視角出發，深入分享緬甸的族群風貌、節慶與茶館文化，並講述在台集居地區的發展歷程。

陳啟明從地理位置與族群分布開始，介紹這個位於東南亞中西部、擁有135個民族的多元國家。包括緬族、克欽族、克倫族等族群的文化特色，並透過潑水節、點燈節與收燈節3大節慶，展現緬甸人重視信仰、禮儀與情感連結的生活哲學。課程中也分享茶館在緬甸社會中的角色，1杯濃厚奶茶、1份甩餅，是緬甸人聯繫感情的生活縮影。

隨後，陳啟明講述緬甸人移民台灣的歷程，從早期滇緬後裔的遷徒，到新北市中和區華新街形成「小緬甸」的過程，勾勒出多元文化在台灣共榮共存的景象。活動的尾聲學員們參與「明信片寫願」活動，寫下對家鄉與家人的祝福，象徵「心中的光」延續思念與心願，為課程劃下溫馨句點。

澎湖縣服務站主任江謀源表示，此次課程讓學員在輕鬆氛圍中體驗到緬甸文化的魅力，希望在互相交流中能夠學習尊重與包容。另提醒民眾，移民署自10月1日起推出全新外籍人流管理制度，凡是逾期停(居)留的外國人及台灣地區無戶籍國民，在查獲前自行到案則罰鍰減半，呼籲在台逾期停(居)留的人勇敢出面到案，給自己早日回家的機會。

