緬甸走一回 移民署邀澎湖新住民開啟新視野

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】移民署中區事務大隊澎湖縣服務站於11月5日在湖西鄉社區活動中心，辦理「從仰光到華新街：緬甸文化與移民故事」暨家庭教育法令宣導方案。邀請移民署多元文化講師陳啟明，從自身作為緬甸華僑的視角出發，深入分享緬甸的族群風貌、節慶與茶館文化，並講述在臺集居地區的發展歷程，呈現不同族群在臺灣落地生根、共存共榮的面貌。

陳啟明從地理位置與族群分布開始，帶領大家踏入這個位於東南亞中西部、擁有135個民族的多元國家。他生動地介紹緬族、克欽族、克倫族等族群的文化特色，並透過潑水節、點燈節與收燈節三大節慶，展現緬甸人重視信仰、禮儀與情感連結的生活哲學。課程中也分享茶館在緬甸社會中的角色，一杯濃厚奶茶、一份甩餅，是緬甸人聯繫感情的生活縮影。隨後，陳啟明講述緬甸人移民臺灣的歷程，從早期滇緬後裔的遷徒，到新北市中和區華新街形成「小緬甸」的過程，勾勒出多元文化在臺灣共榮共存的景象。活動的尾聲學員們參與「明信片寫願」活動，寫下對家鄉與家人的祝福，象徵「心中的光」延續思念與祝願，為課程劃下溫馨句點。

廣告 廣告

澎湖縣服務站站主任江謀源表示，本次課程讓學員在輕鬆氛圍中體驗到緬甸文化的魅力，希望在互相交流中能夠學習尊重與包容。另提醒民眾，移民署自114年10月1日起推出全新外籍人流管理制度，凡是逾期停（居）留的外國人及臺灣地區無戶籍國民，在查獲前自行到案則罰鍰減半，呼籲在臺逾期停(居)留的人勇敢出面到案，給自己早日回家的機會。（照片記者葉佳盈翻拍）