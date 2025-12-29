緬甸軍事政變後首舉辦大選 仍處內戰狀態公平性遭質疑

2021年2月1日，緬甸爆發軍事政變後，這是第一次緬甸舉辦全國大選。

軍政府將選舉分成三個階段進行，全國總共330個鄉鎮裡，第一階段是28日，會在102個鄉鎮舉辦；第二階段是明（2026）年1月11日，在100個鄉鎮舉辦；第三階段是1月25日，將在63個鄉鎮舉辦。雖然舉辦投票的鄉鎮遍佈廣泛，但全國登記投票的民眾大約只有4成。

緬甸媒體密希瑪創辦人蘇敏（Soe Myint）表示，「有非常多的證據顯示，這次根本不能算是一場公平的選舉，很明顯，由俄國、中國、白俄羅斯支持的緬甸軍政府，會從這場選舉中推出一個傀儡政權，這個政府只能控制全緬甸不到一半的區域。」

公視國際記者楊智強指出，「記者現在所在的位置位於泰國清邁，這裡是泰國公共電視位於清邁的分部，泰國公視PBS特別在今天，與緬甸流亡媒體密希瑪合作，在今天由軍政府舉辦選舉的日子裡，這些沒有辦法回國投票的記者和學者，一起聚集在這裡，分享自己的意見和觀察，並且討論緬甸的未來。」

流亡在泰國的緬甸媒體，對於國家舉辦選舉密切關注，並且對於緬甸與中國未來的發展，也有自緬甸媒體伊洛瓦底總編輯覺梭莫（Kyaw Zwa Moe）指出，「無論中國領導人習近平是否喜歡現在緬甸軍頭敏昂萊，對中國來說緬甸的穩定非常重要，為什麼呢？因為中國在緬甸有太多的項目正在進行，他們必須讓工程持續下去，所以需要現在的軍政府保護，也需要未來傀儡文人政府的保護，我認為現在的軍政府，以及接下來上任的傀儡文人政府，跟區域的其他國家比起來，非常需要中國的支持，所以我認為，這2個政權會一直保持良好的關係。」

這場選舉是否公平，在國際社會上不同國家各說各話。但只要流亡在泰國的緬甸記者，ㄧ天無法回國，就是緬甸社會仍然受到政權壓迫的，最好證明。

