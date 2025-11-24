緬甸軍政府公布「炸毀KK詐騙園區」畫面 壓路機碾碎手機、電腦

緬甸軍政府近期在泰緬邊境妙瓦底鎮，展開大規模掃蕩跨國網路詐騙。國營媒體 MRTV 公布的畫面可見，知名園區KK詐騙園區（KK Park）多棟建築物被爆破、怪手持續拆除；大量電腦與手機則被整齊擺放後，由壓路機直接碾碎。

炸毀建築物影音

外籍人士被帶走 逾千人遭拘留

MRTV 指出，突襲行動中有數百名外籍人士被帶到路邊坐著等待，有人低頭沉默，之後全數被押走。軍方也同步前往其他園區據點，拘留疑似從事詐騙的人員，並當場銷毀大批設備。官方統計，此次行動拆除超過 180 棟建物，拘留逾千名外籍人士，並查扣 2653 台電腦與 2 萬 1750 支手機。空拍畫面顯示，被拆除的園區現已化作一片廢墟。

軍政府下令「徹底剷除」 聯手 KNA 掃蕩

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）日前下令，要求將詐騙園區視為「國家責任」，徹底剷除。11 月 18 日起，緬甸軍方聯合克倫民族軍（KNA），在妙瓦底周邊展開聯合掃蕩行動。

緬甸多年來被視為東南亞跨國詐騙網路重要樞紐，常透過網路戀愛詐騙、假投資等手法向全球受害者詐取金錢，並大規模利用被人口販運的受害者進行詐騙作業。