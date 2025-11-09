緬甸軍政府再出手 拆除詐騙園區近150棟建築

緬甸當局近來加強打擊詐騙產業。緬甸軍方今天(9日)表示，正在拆除近150棟詐騙園區的建築，以打擊以緬甸與泰國邊境為據點的網路詐騙產業，其中設施包括健身房、水療中心和卡拉OK廳。

在飽受戰火蹂躪的緬甸邊境地區，規模龐大的詐騙園區如雨後春筍般湧現。這些詐騙中心利用商業投資或感情騙局來詐騙外國人，每年獲利高達數百億美元。

專家表示，許多參與詐騙者是被犯罪集團販賣到這些園區，但也有部分人是自願參與。這些園區通常配備豪華設施，供犯罪頭目及賺進高利潤的員工使用。

緬甸軍方上個月宣布突襲惡名昭彰的「KK園區」(KK Park)，據報有超過1,500名詐騙犯嫌在這波取締行動中逃往泰國。

緬甸軍政府在其國營報紙「環球新光報」(Global New Light of Myanmar)指出，軍政府發現了148棟建築，其中包括設有宿舍、一棟4層樓醫院和一棟2層卡拉OK的綜合建築。

該報稱：當局「已拆除101棟建築，其餘47棟正在拆除中。」

法新社未能立即核實緬甸官方的說法，但自緬甸軍方近期展開突襲行動以來，緬甸和泰國境內的居民都說會不時聽到爆炸聲。

專家指出，這些突襲極可能是軍政府精心策畫的行動，規模有限且刻意公開宣傳，目的是在不影響其經濟利益的前提下，回應國際社會要求打擊詐騙園區的壓力。

中國是緬甸軍政府的主要軍事支持者，但分析人士表示，北京針對緬甸日益猖獗、招募中國公民的詐騙活動日益感到憤怒。

觀察人士指出，若打擊力道過大，將損及與緬甸軍政府結盟的少數民族武裝組織的經濟利益。自2021年軍方政變奪權以來，緬甸陷入持續的內戰與動盪。

今年2月，在中國主導的行動下，約7,000名詐騙犯嫌被遣返回國，這起事件在當時引起了廣泛關注。與此同時，泰國也開始跨境掃蕩這個非法產業，對這些詐騙園區斷電斷網。

10月19日，緬甸軍方宣布對KK園區展開首次突襲搜查。在此前，法新社的一項調查顯示，儘管政府表面上採取了打擊行動，但KK園區等詐騙中心的規模仍在擴張。這些詐騙中心改安裝大批的星鏈(Starlinks)衛星網路接收器，以繞過泰國的網路封鎖。

在法新社的調查披露後，星鏈的母公司太空探索科技公司(SpaceX)表示，已切斷了緬甸詐騙園區周遭逾2,500組衛星網路終端的訊號。