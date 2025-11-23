緬甸軍政府再出手！「KK園區」多棟建築被爆破 驚人畫面曝光

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KK Park）發動大規模掃蕩行動，多棟建築被炸毀或以重機具夷平，並逮捕數百名名外籍詐欺嫌疑人。官方強調，此舉是為了履行國家責任、回應民意並打擊跨國犯罪。

緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KK Park）發動大規模掃蕩行動。（圖／翻攝畫面）

根據最新傳出的現場畫面，園區內多棟建築遭爆破或拆除，濃煙四起，大批外籍嫌犯提著行李，在道路兩側整齊坐成一排，陣仗驚人。緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週下令拆除園區，聲稱將全面清剿詐騙組織。據悉，該行動已查扣近1萬部手機及其他相關設備，逮捕數百名名外籍詐欺嫌疑人。

廣告 廣告

妙瓦底KK園區長年被視為東南亞最大詐騙重鎮，犯罪網絡遍布多國，每年非法獲利估計高達數百億美元。園區內聚集多國詐團成員，更傳出受害者遭暴力拘禁與強迫勞動，情況極為駭人。過去緬甸軍政府長期遭指控默許詐騙活動，但在主要軍事盟友中國多次施壓後，於9月初開始打擊跨境網路詐騙和非法賭博活動，並於10月中旬開始突襲位於緬甸與泰國邊境主要貿易城鎮妙瓦底郊外的KK詐騙園區

更多FTNN新聞網報導

鐵達尼號「最貴遺物」拍出！淒美愛情故事被拍成電影 物主身分超驚人「共同創辦梅西百貨」

日本也要效率！高市早苗檢討財政問題 最快下週成立仿效「美國DOGE」辦公室

美對瑞士關稅有望從39%砍到15% 瑞士經長：瑞士已經準備好了

