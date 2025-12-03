緬甸軍政府大選在即 民團籲台灣公開抵制並保障流亡者

台灣聲援緬甸聯盟等多個公民團體今天(3日)表示，緬甸軍政府選舉在即，呼籲台灣政府應拒絕承認其大選結果，並依法保障來台尋求庇護的緬甸人民權利，展現人權立國的自由民主價值。

台灣聲援緬甸聯盟、Sisters2Sisters、亞洲公民未來協會、台灣人權促進會等多個公民人權團體3日在立法院召開記者會，指出緬甸軍政府在政治奪權近5年後，將於12月起舉行大選，謀取政治合法性，他們呼籲台灣政府應拒絕承認其選舉結果，並加入國際制裁的行列。

公民團體表示，2021年緬甸軍事政變後，已查禁數十個政黨、拘捕3萬多名政治犯，血腥鎮壓平民社會，如今更試圖用假選舉尋求國際合法性。因此，任何對這場選舉結果的認可或支持都將助長其獨裁與暴力統治，也背棄緬甸人民追求民主自由的努力。

而根據緬甸公民媒體《緬甸之聲》(Voice of Myanmar)的民調結果，超過9成的緬甸民眾都不接受這場選舉，在國際社會，也僅有中國、俄羅斯等國家支持，他們呼籲台灣政府應公開抵制這場不公的選舉。台灣聲援緬甸聯盟成員杜可可說：『(原音)全世界包括聯合國、歐盟、東協等都不支持這場選舉，所以希望台灣政府能站在緬甸人的立場，繼續幫助我們緬甸人。』

公民團體也指出，緬甸爆發軍事政變後，已造成超過350萬人流離失所。面對流亡海外、尋求庇護的緬甸人，台灣的移民署雖承諾以專案方式核發「臨時外僑登記證」，但迄今無任何成功獲發案例。台灣人權促進會副祕書長王曦說：『(原音)把緬甸人遣送回去，你也同時成為獨裁政府的幫兇。這件事情就是在打臉台灣聲稱自己是民主國家、是民主陣營一份子的宣稱。』

公民團體認為，台灣政府自詡人權立國、亞洲民主燈塔，亦曾多次公開聲援緬甸政變後的民主運動，因此，在政治上更應明確反對緬甸獨裁軍政府、在法治與人權上，也應具體保障緬甸來台尋求庇護者的合法權利。(編輯：宋皖媛)