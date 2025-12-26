緬甸軍政府將舉行5年來首場選舉 反對派呼籲抵制

緬甸28日將舉行第一階段大選，這是5年來的第一場選舉。批評者表示，這場投票既無法恢復緬甸2021年被軍方推翻後瓦解的脆弱民主，也無法結束嚴厲軍事統治所引發的毀滅性內戰。

緬甸軍方已經將這場選舉定調為多黨民主的回歸，並可能尋求為其政權披上合法的外衣，緬甸軍方在4年推翻了諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導的民選政府，展開了軍事統治。

軍事政變遭到大批民眾反對，並且最終演變成了內戰。戰火使得許多爭議地區的投票難以進行。

緬甸各地的投票將分成3階段舉行，第二階段將在明年1月11日舉辦，第三階段則是1月25日。

人權團體和反對派人士表示，這場選舉既不自由也不公平，權力很可能繼續掌握在軍事領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)手中。

80歲的翁山蘇姬與她的政黨都無法參與這場選舉。翁山蘇姬正在服27年刑期，她被指控的罪名被廣泛認為是捏造而且帶有政治動機。她領導的「全國民主聯盟」(National League for Democracy, NLD)因為拒絕依照新的軍事規定正式登記，已經被解散。

其他政黨也杯葛投票，或拒絕依照他們認為不公平的條件參選。反對派團體也呼籲選民抵制投票。

國際危機組織(International Crisis Group)緬甸分析師霍塞(Richard Horsey)表示，這場選舉是由策劃2021年政變的同一批軍方人士舉行。

霍塞告訴美聯社：「這些選舉完全不可信」，「他們沒有包含任何在上一次或過去大選中表現良好的政黨。」

霍塞表示，軍方的策略是讓其支持的聯邦團結發展黨(Union Solidarity and Development Party)取得壓倒性勝利，讓緬甸從直接軍事統治轉變成披著「文官外衣」的政府，但實際上仍由軍方控制。

這將讓軍方能夠宣稱，舉行選舉展現了他們在包容性上取得了進展，符合了東南亞國協和平方案中的精神。東協的方案呼籲「各方進行建設性對話」，好讓他們可以「尋求符合人民利益的和平解決方案」。

這也將為中國、印度和泰國等鄰國繼續支持緬甸提供了藉口，這些國家認為這有助於維持緬甸的穩定。

西方國家則維持對緬甸軍事領袖的制裁，因為他們採取反民主行為，並對反對派發動殘酷戰爭。 (編輯:柳向華)