緬甸軍政府控叛軍襲擊大選 導致至少5平民受傷

緬甸軍政府今天(30日)指控叛軍在軍方舉行的大選前夕與當天發動「惡毒與殘忍」的攻擊，使用無人機、火箭與炸彈，導致至少5位平民受傷。

2021年，緬甸軍方發動政變奪取政權，並引發內戰。但軍方28日舉行了為期一個月的分階段選舉，並承諾將權力交還給人民。

活動人士、西方外交官和聯合國人權事務高級專員譴責了這次選舉，理由是軍方鎮壓異議人士，而且候選人名單中充斥著軍方盟友，這場選舉將可能延長軍方的統治。

反對軍方的民主遊擊隊和少數民族武裝團體誓言，要從他們在戰爭中佔據的零散區域阻止選舉。

根據官方媒體報導，在27日至28日晚間，他們襲擊了第一階段選舉中102個舉行投票鄉鎮中的11個。

由軍政府控制的「緬甸環球新光報」(Global New Light of Myanmar)列舉了叛軍的攻擊，包括「遠距離發射自製重型武器和火箭」，以及「使用無人機投擲炸彈」。

據稱，一些攻擊直接針對投票站，但另一些攻擊則針對政府大樓和居民區。

緬甸環球新光報指出：「當政府和人民選擇民主道路時，恐怖組織仍在繼續實施暴力極端主義。」

軍政府也指控這些未具名的組織「發出恐嚇信」、「散佈假訊息」，並「阻止」選民前往投票站投票。

軍政府指出，這些組織的目的是「擾亂選舉過程…破壞開放的投票站，並恐嚇選民」。

緬甸環球新光報補充說：「儘管只有5位平民受傷，但那些堅信民主、信任並支持政府選舉管理的選民仍然排隊投票。」

雖然官方結果尚未公佈，但親軍方的聯邦團結發展黨29日聲稱在第一階段選舉中取得了壓倒性優勢。

一位不願透露姓名的黨內高階官員告訴法新社，該黨在28日舉行的下議院選舉中，贏得了102個席次中的82席。