緬甸軍政府推動大選 國際批評美化軍事統治

（中央社仰光23日綜合外電報導）緬甸軍政府推翻民選政府、引發5年內戰之後，如今軍政府「主持」大選，從21日開始進行3階段投票，為期1個月，並稱這場高度受限的投票為「重返民主」之路。

軍方於2021年2月推翻緬甸的10年民主實驗後，前文人政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的政黨全國民主聯盟（NLD）已被解散，她本人至今仍被監禁。

國際監選團已經否定這場分階段、為期1個月的投票，他們批評這只是軍事統治重新包裝而已，除了親軍方候選人外，選民幾乎沒有其他選擇，而異議聲音早遭到嚴厲打壓。

人口約5000萬人的緬甸正深陷內戰，在一些反抗軍掌控的地區，無法進行投票。

而在軍方控制區域，3輪投票中的第1輪，於21日上午6時開始，在仰光、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（ Naypyitaw）等城市舉行。

北部密芝那市（Myitkyina）一名居民告訴法新社說：「軍方只是想要將他們以武力奪取的權力合法化。」他矢言杯葛這次選舉。

這名不願透露姓名的民眾說:「幾乎沒有人對這場選舉感興趣。但另一方面有人擔心若不去投票，可能會惹上麻煩。」

在選舉前夕，街頭並沒有出現過去翁山蘇姬能號召的那種大型群眾大會，僅有零星的造勢活動，場面都很小。

根據緬甸現行憲法，國會有1/4席次保留給軍方。

●翁山蘇姬遭邊緣化

在2020年大選，翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD）大勝親軍方政黨後，軍事將領敏昂萊（Min Aung Hlaing）發動政變奪權，並聲稱那場選舉有大規模舞弊情形。

此後，翁山蘇姬因貪污等多項罪名被判處27年徒刑，其中包括違反防疫規定；而國際人權團體普遍認為，這些指控帶有政治動機。

翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）在英國表示：「我認為母親不會覺得這場選舉有任何意義。」（編譯：紀錦玲）1141223