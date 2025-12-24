緬甸軍政府暴力脅迫民眾投票 聯合國嚴詞譴責

記者賴名倫／綜合報導

聯合國人權事務高級專員圖克23日發表聲明，譴責緬甸軍政府近日動用暴力與脅迫手段，強迫民眾參與軍方控制的選舉；他表示此舉無助恢復民主、只會加劇內部對立，敦促軍政府恢復民眾的言論、和平集會與結社自由。

緬甸軍政府計畫分3階段舉行國會大選，大城仰光在內的100多個地區，28日率先投票；第二階段定於1月11日在另100處地區舉行，第3階段尚待公布。儘管軍政府聲稱共有57個政黨參選，但絕大多數為親軍方政黨，更有數十個選區僅有軍方代表參選。

廣告 廣告

圖克也在聲明中批評軍政府透過暴力、恐嚇與任意逮捕手段威脅民眾投票，並譴責軍政府頒布「選舉保護法」，非法拘禁張貼反選舉海報的民眾，導致部分人士面臨42至49年不等的極嚴苛刑期。部分逃難民眾近日也遭恐嚇，強迫返回指定地點投票，否則將面臨暴力攻擊或沒收財產，凸顯軍政府行徑嚴重侵犯人權。

聯合國秘書長發言人杜加里克說，聯合國緬甸問題特使、澳洲前外長畢曉普，近日3度訪問緬甸並會晤軍政府領導人敏昂萊，敦促當局停止暴力侵擾，也將持續斡旋，緩解緬甸內戰僵局與潛在人道危機。

緬甸軍政府推動大選，被質疑是假民主。圖為軍方支持的「團結與發展黨」（USDP）造勢大會。（達志影像／美聯社資料照片）