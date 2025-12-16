緬甸軍政府稱翁山蘇姬「身體健康」 反駁兒子擔憂

緬甸軍政府今天(16日)表示，被拘禁的前領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)「身體健康」。就在一天前，她的兒子告訴路透社，他已兩年沒有收到現年80歲母親的消息，擔憂她可能已經離世。

翁山蘇姬的兒子阿里斯(Kim Aris)昨天在東京接受訪問時表示，他認為母親目前被關押在緬甸首都奈比多，但兩年來沒有人得知她的情況，令他深感擔憂。

緬甸軍政府經營的「緬甸數位新聞」(Myanmar Digital News)今天發布一份聲明表示：「杜翁山蘇姬(Daw Aung San Suu Kyi)身體健康。」但沒有提供任何證據或細節。

「杜」(Daw)在緬甸語中是對女性長者的尊稱，為「女士」之意。

翁山蘇姬是1991年諾貝爾和平獎得主，並在2015年緬甸大選中贏得勝選，成為總理。2021年，軍方發動政變推翻民選政府後，翁山蘇姬遭到拘禁。她被控犯下煽動、貪污和選舉舞弊等罪名，刑期長達27年，而她對所有指控均予否認。

阿里斯受訪時表示，緬甸即將在12月28日舉行全國大選，或許是一個機會。軍政府可能會釋放他的母親，或至少改為軟禁，好在大選前安撫選民。

軍政府則否認有此意圖，稱阿里斯的說法「不實」，目的是干擾選舉。

翁山蘇姬領導的緬甸最大政黨「全國民主聯盟」(National League for Democracy，NLD)仍處於解散狀態，其他幾個反抗團體則發起行動抵制大選。多個國家和人權觀察組織批評，這場選舉以自由公正為名，實則只是政府企圖粉飾軍事統治的一場「騙局」。