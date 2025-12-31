緬甸軍政府稱自豪 指第一階段選舉投票率52%

緬甸軍政府表示，28日舉行的3階段全國選舉的第一階段投票，有略微超過半數的合格選民完成投票，這個數字明顯低於先前的2次選舉。

這是緬甸自2021年政變以來的首次選舉，並且是在內戰期間舉行。分析人士預期，由退役將領主導的親軍方政黨─聯邦團結發展黨(Union Solidarity and Development Party)將重新掌權。

聯合國、部份西方國家與人權團體表示，考慮到反軍政府的政黨被排除參選，加上批評選舉被列為違法，這次的緬甸選舉不自由、不公平也不可信。

廣告 廣告

緬甸軍政府發言人紹敏通(Zaw Min Tun)告訴緬甸官媒，有超過600萬人28日已在全國的120個鄉鎮完成投票，約佔登記選民的52.13%。

他表示，即使在已開發的民主國家，也有投票率不及50%的情況發生，稱這項投票率是「令人自豪的來源」。

根據總部位於美國的非營利組織「國際選舉制度基金會」(International Foundation for Electoral Systems，IFES)的數據，緬甸2020年和2015年選舉的投票率約為70%。

緬甸接下來的2階段選舉將在明年1月11日和25日舉行，涵蓋緬甸330個鄉鎮中的265個，儘管軍政府並未完全控制這所有地區。