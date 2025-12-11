緬甸軍政府空襲反抗軍控制區醫院 至少30死70傷

據緬甸少數民族武裝組織與援助人員今天(11日)表示，緬甸軍政府空襲若開邦(Rakhine)的一家大型醫院，造成至少30人死亡，包括病人，並至少有70多人受傷。

若開軍(Arakan Army)發言人欽杜卡(Khine Thu Kha)表示，位於若開邦妙烏鎮(Mrauk U)的這家醫院於10日晚間遭到軍用飛機投下的炸彈攻擊。若開軍正在這個西部沿海地區與緬甸政府軍作戰。

欽杜卡告訴路透社：「妙烏綜合醫院被徹底摧毀。傷亡人數眾多是因為醫院被直接擊中。」

廣告 廣告

軍政府發言人未回應置評要求。

自緬甸軍方於2021年發動政變，推翻翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導的民選政府以來，這個東南亞國家一直深陷內戰衝突之中。

在持續不斷的衝突中，若開邦大片地區的醫療服務大多已暫停。援助人員瓦洪昂(Wai Hun Aung)表示，這家擁有300張床位的醫院在遇襲時擠滿了病人。

瓦洪昂在社群媒體上分享的圖片顯示，這家醫院已成一片廢墟，屋頂坍塌，柱子和橫樑斷裂，罹難者的遺體散落四處。路透社無法立即核實這些圖片。

他告訴路透社：「其餘患者已被轉移到安全地點。」

緬甸軍政府擁有唯一的空中優勢，並且越來越常使用空襲打擊反抗軍控制區內的目標。

根據監控組織「武裝衝突地點與事件資料」(ACLED)的統計，今年截至11月底，軍政府共發動了2,165次空襲，比2024年全年的空襲次數1,716次大幅增加。(編輯：許嘉芫)