緬甸軍政府空襲醫院釀34死 聯合國批構成戰爭罪

走進殘破的建築裡，難以想像這裡前一天還是救治病患的醫院。11日晚上9時許，緬甸軍政府在在若開邦的城鎮妙烏，投下2枚炸彈，擊中當地一家綜合醫院。

若開邦當局統計，至少有34人死亡，另外大約80人受傷。建築物幾乎被夷為平地，附近的車輛也慘遭波及。

救援人員韋洪昂說道，「這是非人道的行為，罪惡又暴力，打輸這場戰爭的軍政府，嫉妒這裡的民眾，他們因為吞敗而報復人民。」

這家醫院是當地的醫療中心，許多罹難者家屬從其他城鎮趕到現場認屍。有的家庭不只1人遇害，親人在現場痛哭失聲。

廣告 廣告

罹難者家屬孟布才表示，「我從我的村子趕來這裡找他們，一開始沒有找到，有人說他們在被摧毀的建築裡，我才明白他們罹難了，官方讓我們認屍時才找到他們。」

若開邦並不受軍政府統治，而是由民族武裝團體「若開軍」控制。自從2021軍方發動政變以來，軍政府與反抗軍以及各地的武裝團體衝突不斷，攻擊力道逐年加強。即使是在今（2025）年的大地震過後也沒有停止。

軍政府目前還沒有針對這一次攻擊行動，向外界發表評論。不過，軍政府規劃從12月28日開始舉行大選，卻在投票只剩半個月之前攻擊平民，許多國家紛紛表態譴責。聯合國也表示，這樣的行為可能已經構成戰爭罪，呼籲對攻擊行動展開調查。

更多公視新聞網報導

緬甸震後軍政府罕見向外求援 但拒外媒記者進入

3部立醫院爆集體收賄案 涉嫌業者已行賄10年

