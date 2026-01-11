緬甸軍政府舉行第2輪投票 遭批「為統治合法化」

長年在軍政府主導下，緬甸內戰不斷，今（11）天舉行多黨民主大選第二階段投票，時間至當地下午4點截止，不過因為第一階段在首都奈比多、仰光、瓦城等大城鎮，投票率都偏低，因此這場選舉被國際多普遍批評為「軍方為自身的統治合法化」所舉辦。

大選第一階段在2025年12月28日、共102個城鎮區進行，軍方支持的「聯邦團結發展黨」在第一階段選舉中，贏得下議院102席中的90席，取得壓倒性領先，然而在仰光、瓦城和奈比多等城鎮投票率只有52%，遠低於2020年與2015年大選。

接下來1月25日將在265個鎮舉行第三階段投票，其中也包括軍政府尚未完全控制的地區，先前軍政府承諾在三階段選舉後將帶來民主，然而國際組織、聯合國等許多西方國家都認為，這次選舉投票率低、缺乏實質意義，是場騙局，不公正也不可信。

責任編輯／張碧珊

