緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕

國際中心／程正邦報導

緬甸軍政府大規模清剿KK園區，敏昂萊下令炸毀大樓。（圖／翻攝自youtube／The Star）

履行國家責任！敏昂萊下令炸毀東南亞最大詐騙重鎮

位於泰緬邊境、長年籠罩在犯罪陰影下的「KK園區」，近日遭到緬甸軍政府史無前例的大規模清剿行動。軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週親自下令，要求對妙瓦底（Myawaddy）地區這座知名的詐騙園區進行全面拆除，並表示此舉是履行國家責任、回應廣大民意。

據公開畫面顯示，原本鋼筋林立、戒備森嚴的KK園區內，多棟被用於非法詐騙的建築物遭到猛烈的爆破或重型機具拆除，現場濃煙瀰漫，一片狼藉。這場鐵腕行動，意圖徹底瓦解這個被稱為東南亞最大詐騙重鎮之一的犯罪基地。

逾千名外籍詐欺犯遭到緬甸軍政府逮捕。（圖／翻攝自youtube／The Star）

查扣上千電腦、數萬手機 逾千名外籍嫌犯遭逮捕

KK園區因其高度組織化的跨國詐騙網路而臭名昭著，每年非法獲利高達數億美元，且園區內多次爆出受害者遭到暴力拘禁、強迫勞動甚至人口販運等嚴重侵犯人權的事件，引發國際社會高度關注與譴責。

據緬甸當局公布的數據，在近期的清剿行動中，當局已拆除或炸毀超過180棟非法建築，並當場逮捕了逾1000名外籍嫌犯。在現場被拘捕的數百名嫌犯，帶著簡單的行李蹲坐在道路兩側等待進一步處置，成為這次清剿行動的標誌性畫面。行動中查扣的贓物數量驚人，包括上千台電腦及數萬支手機，這些都是詐騙集團用於實施電信詐欺、愛情詐騙等犯罪活動的工具。

跨境打擊犯罪不鬆懈 緬甸已遣返近萬名非法入境者

緬甸當局強調，打擊詐騙與跨境犯罪是政府的重要責任。官方資訊顯示，從今年1月30日至11月22日期間，緬甸全國共拘留了12,468名非法入境外籍人士。其中，已有9,978人被成功遣返回各自的國家，而其餘的2,490人目前仍在等待後續的移交程序。

緬甸當局強調，後續將持續與鄰國，特別是與泰國、中國等國加強合作，確保此類跨境犯罪活動不再於緬甸境內發生，展現其根除詐騙園區的決心。

