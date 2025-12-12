緬甸軍方聲稱要根除電詐園區，他們真的在做嗎？

緬甸軍隊一直在「KK園區」使用炸藥拆毀建築物。 [BBC/ Jonathan Head]

在分隔泰國與緬甸的莫艾河（Moei River）畔，原本寧靜的午後突然被三聲震耳欲聾的爆炸打破。正在河中洗澡或戲水的克倫族家庭驚慌失措地奔向河岸，樹林後方升起一股濃煙。

近五年前緬甸軍事政變引發的衝突畫面，如今再度在邊境重現。

但這一次的戰火與詐騙園區有關，這些園區由中國犯罪集團經營，過去兩年在克倫邦迅速擴張。

「我們正努力徹底根除線上詐騙活動，從根本上消滅它們。」緬甸軍政府發言人紹敏通將軍表示。

然而，有充分理由令人對軍方的說法保持懷疑。

現在，緬甸長時間的內戰第一次與詐騙危機交織在一起。

「KK園區」的工人於2025年10月24日從緬甸跨越莫艾河前往泰國。 [Getty Images]

在失去大片領土給叛軍後，今年軍政府展開反攻，並補充新兵力和新裝備，包括俄羅斯和中國提供的無人機。在克倫邦，軍方擊退了主要對手克倫民族聯盟（KNU）的部隊，這個組織與軍方對抗已長達80年，也是政變後最堅定的反對者之一。

10月底，軍隊突然突襲「KK園區」—— 克倫邦最大、最臭名昭著的詐騙園區之一，驅逐數千名在此經營網絡詐騙的外國人，其中有些是自願，有些則是遭誘騙或人口販運後被迫工作。軍方發布影片，顯示士兵沒收成千上萬台手機、電腦，以及伊隆·馬斯克（Elon Musk）的星鏈衛星天線，並開始用炸藥拆毀建築。

這是態度上的重大轉變。多年來，緬甸軍政府對沿泰國邊境迅速擴張的數十億美元詐騙產業視而不見。與軍方結盟的地方軍閥一直是中國詐騙頭目的主要保護者和合作夥伴，並因此而致富，其中部分資金流入將領的口袋。軍政府曾試圖將詐騙歸咎於克倫民族聯盟，但毫無根據；與其他克倫族武裝團體不同，克倫民族聯盟始終與詐騙業保持距離。

全球受害者因「情緣殺豬盤」、快速致富的加密貨幣騙局，以及退休金投資詐騙等已遭受數十億美元損失，其中很多源自這些園區。該產業最黑暗的一面在東南亞顯現，線上詐騙與人口販運、洗錢以及嚴重侵犯人權行為密切相關。

國際社會日益關注，並展開跨國執法合作以打擊這種禍害。美國成立多機構反詐騙工作小組；緬甸軍政府最親密的盟友中國多年來一直施壓，因為數千名中國公民既是線上詐騙的受害者，也遭受人口販運並在園區被勒索贖金。

從緬甸官方媒體展示軍方在「KK園區」的行動來看，這種壓力似乎終於奏效。

然而，雖然 拆除場面壯觀，但似乎並未摧毀詐騙的基礎設施，而且軍方行動僅集中在這一處園區——還有數十個其他園區存在。軍方雖突襲了詐騙城「水溝谷」（Shwe Kokko），但僅進入少數建築，至今只拆毀一棟。

「KK園區」的一些建築看起來已嚴重損毀。 [BBC/ Jonathan Head]

數千名外國詐騙工人已離開「KK園區」和「水溝谷」，越過莫艾河進入泰國，其他人則分散到不同地點，即使交通困難又昂貴。目前僅預訂一輛車就要花5000元人民幣（約700美元）。主要詐騙頭目被認為已將業務轉移到緬甸邊境更南方、更隱蔽的地區。

然而，在名為敏勒潘（Minletpan）的城鎮，上月有一群詐騙工人被困在兩個園區——順達與寶利 —— 這些園區就在河邊，過去兩年才建成，位於軍政府盟友民主克倫佛教軍（DKBA）控制的區域。

11月21日，據克倫民族聯盟發言人稱，他們的部隊與軍方交戰時，突然遭到敏勒潘的民主克倫佛教軍從背後開火。克倫民族聯盟反擊並趕走民主克倫佛教軍，意外控制了兩個詐騙園區及數千名外國工人。

克倫民族聯盟希望樹立榜樣，邀請記者與國際執法機構前來查看被俘園區，並公開照片與文件揭露詐騙運作，而非像軍方在「KK園區」那樣銷毀證據。他們將數百名工人送往泰國，但約1000人（主要是中國公民）拒絕離開，可能因擔心回國後遭起訴。

然而，除了少數記者，國際社會對此並未展現興趣，軍方隨後開始炮擊該區，試圖奪回園區——這就是我們在泰國一側聽到的聲音。許多剩下的詐騙工人如今已逃往緬甸其他地方，但仍有數百人與當地居民一起在河岸搭建簡陋帳篷，試圖躲避炮火。

「KK園區」建築被炸毀時，有塵土上揚。 [BBC/ Jonathan Head]

這一切戲劇性事件源於一件事：軍政府備受批評的計劃——本月稍後舉行選舉。政變引發的內戰正摧毀國家，軍事政權遭大多數緬甸人民痛恨，並在國際上被孤立。

將軍們正尋找出路，力爭能換取合法性、並爭取部分反對者。他們選擇舉行選舉，但主要反對派要麼無法參與，要麼拒絕參與，且國內大部分地區動盪不安，根本無法投票。

因此，軍方將在選舉前奪回更多叛軍控制區列為優先事項，並試圖透過高調打擊詐騙園區來改善形象，這對其最強大的國際盟友中國尤為重要。

當我們在邊境時，看到「KK園區」上空塵土飛揚，更多建築被拆毀。一些最大型的結構已扭曲變形、窗戶破碎，其他建築的牆壁正被挖土機推倒。但遠處仍有許多建築完好無損，屋頂上可見白色方形物體，幾乎可以確定是星鏈衛星天線，顯示詐騙活動可能仍在進行。

從泰國再往南開一個半小時，就到達一個安靜的邊境口岸「瓦勒」（Wa Le）（緬甸語稱 「瓦萊」，Wawlay）。這裡的河流狹窄如溪流，只需穿過鐵門和一座藍色木橋即可進入緬甸，迎面是克倫民族聯盟的旗幟。

儘管「瓦萊」周邊領土爭奪激烈，克倫民族聯盟今年早些時候奪取了數個軍事基地，但該口岸由民主克倫佛教軍控制。泰國一側立有大型警示牌，提醒人們防範被誘騙到詐騙園區工作。然而，僅幾公尺外，一個圍牆加裝鐵絲網的園區就在河邊，這就是「恒升3區」，我們能聽到牆內發電機運轉聲，還有保安的交談聲。

園區有鐵欄窗，屋頂裝有星鏈天線。監測組織已確認此園區及「瓦萊」周邊其他新園區的存在。更多詐騙集團甚至搬到更南方的帕亞松如（Payathonzu），靠近三塔通邊境口岸。

無論「KK園區」和「水溝谷」等知名詐騙園區的未來如何——現在還難以判斷它們是否真的被關閉——詐騙產業在緬甸仍然在蓬勃發展。