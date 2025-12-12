緬甸軍方聲稱要根除電詐園區，他們真的在做嗎？
在分隔泰國與緬甸的莫艾河（Moei River）畔，原本寧靜的午後突然被三聲震耳欲聾的爆炸打破。正在河中洗澡或戲水的克倫族家庭驚慌失措地奔向河岸，樹林後方升起一股濃煙。
近五年前緬甸軍事政變引發的衝突畫面，如今再度在邊境重現。
但這一次的戰火與詐騙園區有關，這些園區由中國犯罪集團經營，過去兩年在克倫邦迅速擴張。
「我們正努力徹底根除線上詐騙活動，從根本上消滅它們。」緬甸軍政府發言人紹敏通將軍表示。
然而，有充分理由令人對軍方的說法保持懷疑。
現在，緬甸長時間的內戰第一次與詐騙危機交織在一起。
在失去大片領土給叛軍後，今年軍政府展開反攻，並補充新兵力和新裝備，包括俄羅斯和中國提供的無人機。在克倫邦，軍方擊退了主要對手克倫民族聯盟（KNU）的部隊，這個組織與軍方對抗已長達80年，也是政變後最堅定的反對者之一。
10月底，軍隊突然突襲「KK園區」—— 克倫邦最大、最臭名昭著的詐騙園區之一，驅逐數千名在此經營網絡詐騙的外國人，其中有些是自願，有些則是遭誘騙或人口販運後被迫工作。軍方發布影片，顯示士兵沒收成千上萬台手機、電腦，以及伊隆·馬斯克（Elon Musk）的星鏈衛星天線，並開始用炸藥拆毀建築。
這是態度上的重大轉變。多年來，緬甸軍政府對沿泰國邊境迅速擴張的數十億美元詐騙產業視而不見。與軍方結盟的地方軍閥一直是中國詐騙頭目的主要保護者和合作夥伴，並因此而致富，其中部分資金流入將領的口袋。軍政府曾試圖將詐騙歸咎於克倫民族聯盟，但毫無根據；與其他克倫族武裝團體不同，克倫民族聯盟始終與詐騙業保持距離。
全球受害者因「情緣殺豬盤」、快速致富的加密貨幣騙局，以及退休金投資詐騙等已遭受數十億美元損失，其中很多源自這些園區。該產業最黑暗的一面在東南亞顯現，線上詐騙與人口販運、洗錢以及嚴重侵犯人權行為密切相關。
國際社會日益關注，並展開跨國執法合作以打擊這種禍害。美國成立多機構反詐騙工作小組；緬甸軍政府最親密的盟友中國多年來一直施壓，因為數千名中國公民既是線上詐騙的受害者，也遭受人口販運並在園區被勒索贖金。
從緬甸官方媒體展示軍方在「KK園區」的行動來看，這種壓力似乎終於奏效。
然而，雖然 拆除場面壯觀，但似乎並未摧毀詐騙的基礎設施，而且軍方行動僅集中在這一處園區——還有數十個其他園區存在。軍方雖突襲了詐騙城「水溝谷」（Shwe Kokko），但僅進入少數建築，至今只拆毀一棟。
數千名外國詐騙工人已離開「KK園區」和「水溝谷」，越過莫艾河進入泰國，其他人則分散到不同地點，即使交通困難又昂貴。目前僅預訂一輛車就要花5000元人民幣（約700美元）。主要詐騙頭目被認為已將業務轉移到緬甸邊境更南方、更隱蔽的地區。
然而，在名為敏勒潘（Minletpan）的城鎮，上月有一群詐騙工人被困在兩個園區——順達與寶利 —— 這些園區就在河邊，過去兩年才建成，位於軍政府盟友民主克倫佛教軍（DKBA）控制的區域。
11月21日，據克倫民族聯盟發言人稱，他們的部隊與軍方交戰時，突然遭到敏勒潘的民主克倫佛教軍從背後開火。克倫民族聯盟反擊並趕走民主克倫佛教軍，意外控制了兩個詐騙園區及數千名外國工人。
克倫民族聯盟希望樹立榜樣，邀請記者與國際執法機構前來查看被俘園區，並公開照片與文件揭露詐騙運作，而非像軍方在「KK園區」那樣銷毀證據。他們將數百名工人送往泰國，但約1000人（主要是中國公民）拒絕離開，可能因擔心回國後遭起訴。
然而，除了少數記者，國際社會對此並未展現興趣，軍方隨後開始炮擊該區，試圖奪回園區——這就是我們在泰國一側聽到的聲音。許多剩下的詐騙工人如今已逃往緬甸其他地方，但仍有數百人與當地居民一起在河岸搭建簡陋帳篷，試圖躲避炮火。
這一切戲劇性事件源於一件事：軍政府備受批評的計劃——本月稍後舉行選舉。政變引發的內戰正摧毀國家，軍事政權遭大多數緬甸人民痛恨，並在國際上被孤立。
將軍們正尋找出路，力爭能換取合法性、並爭取部分反對者。他們選擇舉行選舉，但主要反對派要麼無法參與，要麼拒絕參與，且國內大部分地區動盪不安，根本無法投票。
因此，軍方將在選舉前奪回更多叛軍控制區列為優先事項，並試圖透過高調打擊詐騙園區來改善形象，這對其最強大的國際盟友中國尤為重要。
當我們在邊境時，看到「KK園區」上空塵土飛揚，更多建築被拆毀。一些最大型的結構已扭曲變形、窗戶破碎，其他建築的牆壁正被挖土機推倒。但遠處仍有許多建築完好無損，屋頂上可見白色方形物體，幾乎可以確定是星鏈衛星天線，顯示詐騙活動可能仍在進行。
從泰國再往南開一個半小時，就到達一個安靜的邊境口岸「瓦勒」（Wa Le）（緬甸語稱 「瓦萊」，Wawlay）。這裡的河流狹窄如溪流，只需穿過鐵門和一座藍色木橋即可進入緬甸，迎面是克倫民族聯盟的旗幟。
儘管「瓦萊」周邊領土爭奪激烈，克倫民族聯盟今年早些時候奪取了數個軍事基地，但該口岸由民主克倫佛教軍控制。泰國一側立有大型警示牌，提醒人們防範被誘騙到詐騙園區工作。然而，僅幾公尺外，一個圍牆加裝鐵絲網的園區就在河邊，這就是「恒升3區」，我們能聽到牆內發電機運轉聲，還有保安的交談聲。
園區有鐵欄窗，屋頂裝有星鏈天線。監測組織已確認此園區及「瓦萊」周邊其他新園區的存在。更多詐騙集團甚至搬到更南方的帕亞松如（Payathonzu），靠近三塔通邊境口岸。
無論「KK園區」和「水溝谷」等知名詐騙園區的未來如何——現在還難以判斷它們是否真的被關閉——詐騙產業在緬甸仍然在蓬勃發展。
其他人也在看
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前 ・ 9
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 69
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 157
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 26
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 5
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 120
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 15
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 128
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
危！紅雀火球男強烈意願參賽！韓國投手戰力有望大升級
體育中心／綜合報導根據韓媒《SBS》報導，紅雀火球牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）有強烈意願披上韓國隊戰袍參戰經典賽。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 5
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 9
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
2027兩岸若開戰該逃哪？眾狂推「台灣2外島」 笑：連打都不會打
中共對台灣文攻武嚇的頻率增加，總統賴清德近日曾提及，「北京當局以2027完成武統台灣為目標進行整備」，引發熱議。就有網友好奇，如果戰爭真的要來，去台灣哪個城市生活比較不會受影響？對此，有一票網友指出，「金門和馬祖」可能會被中共直接略過，因此認為相對較安全。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 57