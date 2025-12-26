緬甸迎來政變後首場大選 西方斥騙局

記者施欣妤／綜合報導

緬甸軍政府28日將舉行2021年2月以來首次選舉，共分為3階段，將在明年1月下旬完成。而全球知名的民主運動領導人翁山蘇姬，至今仍遭軍政府監禁，聯合國也批評緬甸選前持續打壓異議分子，選舉是為了正當化軍事統治。

緬甸即將舉行政變後首次選舉，首輪28日登場，第2輪為明年1月11日、第3輪在明年1月25日舉行。儘管緬甸軍政府將大選定調為「多黨民主的回歸」，但各界紛紛表達質疑，西方更普遍認為這是一場「騙局」。

廣告 廣告

英國《衛報》指出，選舉實際上受到嚴格限制，從規則到時程設計，皆由軍方主導，且由與軍政府關係密切的政治勢力掌控，難以反映真實民意，其目的是繼續鞏固軍方統治。聯合國也抨擊緬甸軍方在選前持續大規模打壓異議聲音，例如抗議或公開批評選舉者，可能面臨最高10年有期徒刑等嚴厲刑責。

報導說，本次選舉有57個政黨參選，卻只有6個政黨具備全國參選資格，其餘小黨分散參與各地區或邦的地方選舉。至於曾在2020年大選取得壓倒性勝利的全國民主聯盟，因拒絕向軍政府掌控的選舉委員會登記，因此無參選資格，其領導人翁山蘇姬迄今仍遭軍政府監禁，也讓國際社會對緬甸政治走向與民主前景抱持高度疑慮。

緬甸重啟全國大選，被認為是軍政府為了鞏固執政的手段。（達志影像／美聯社）