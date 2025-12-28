緬甸近5年全國大選今登場 挨轟「為軍政府正名的假選舉」

2025年12月28日，緬甸舉行5年來首次全國性大選的第一階段投票，民眾在投票後向媒體展示沾有墨水的小拇指。路透社



緬甸今日（12/28）舉行5年來首次大選的第一階段投票，這也是軍政府在2021年2月推翻民選政府後的首次全國性選舉。在全國大片地區面臨內戰陰影及民主派領袖翁山蘇姬仍遭拘禁的背景下，這場選舉被外界譴責為替軍政府統治正名的假選舉。

緬甸全國共有303個鎮區，今日先在包括最大城市仰光在內的102個鎮區投票，下月11日及25日，再分別舉行第二及第三階段投票。投票在當地早上6時開始，下午4時結束。

本屆參選政黨數大幅減少，由上屆的87個減至57個，諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）因拒絕重新登記而被解散。分析認為，獲軍方支持的聯邦團結發展黨（USDP）將擁有較大優勢，大選很可能延續軍方對政治體制的控制。

英國《衛報》指出，今年選舉缺乏以往熱鬧且人山人海的造勢活動場面，象徵翁山蘇姬與全國民主聯盟的紅色旗幟與標語如今也消失無蹤。此次選舉雖遭聯合國與西方政府譴責，卻獲得來自軍政府最重要盟友中國的支持。

緬甸軍方聲稱，選舉是在獲得大眾支持下舉行，其為緬甸人民而非國際社會舉辦。他們將此次選舉描繪為民主的回歸，並在本週末以局勢趨穩為由，解除仰光長期實施的宵禁。

然而，其他地區的激烈衝突仍在持續。據當地媒體報導，緬甸軍方週六對曼德勒以北的實皆省（Sagaing）威特勒特（Wetlet）的村莊發動空襲。自2021年軍方政變奪權以來，緬甸持續深陷內戰泥淖。

政變以來，緬甸數萬人因表達政治觀點遭當局逮捕。今年7月，軍政府頒布新法，禁止干擾或批評選舉。有民眾因張貼反選舉貼紙或在臉書私訊中批評選舉而遭逮捕，依法起訴者面臨至少3年監禁，甚至死刑。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）指出，此次選舉「顯然是在暴力與壓迫的環境中舉行」。

緬甸之前的大選以簡單多數制為主，今次首次調整為簡單多數制與比例代表制並行，人民院即下議院，330個議席沿用簡單多數制；民族院即上議院的110個議席，以及各省議會364個議席，改為兩種制度混合。

